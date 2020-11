Melilla y Ceuta: el golpe de la segunda ola del coronavirus

Ceuta/Melilla, 6 nov (EFE).- Ceuta y Melilla han pasado de tener una escasa incidencia de la pandemia a ser golpeadas duramente en la segunda ola, hasta el punto de registrar de los peores datos estadísticos del país y de que sus gobiernos hayan pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez la modificación del decreto del estado de alarma para poder declarar confinamientos domiciliarios.

"Si es por el bien de todos, siempre es bueno, pero en los negocios vamos a notar mucho este aislamiento exterior, que se suma a unos meses pasados con muy poca actividad", ha manifestado a Efe el empresario hostelero Francisco Ruíz, unas declaraciones que sirven para calibrar el estado de ánimo de una población dividida entre la realidad epidemiológica y los daños a una economía sumida en el aislamiento con el exterior.

Melilla encadena su segunda semana como la región de España que tiene el mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tras un mes de octubre con 1.891 casos positivos nuevos, casi dos tercios del total acumulado desde el inicio de la pandemia.

Octubre ha sido, por ahora, el mes más negativo para Melilla en esta la crisis sanitaria, cuya primera ola superó con solo 126 contagios en total, una de las cifras más bajas de todo el país. De hecho, fue la primera en registrar cero casos activos.

Esta segunda etapa de la pandemia, sin embargo, es mucho más virulenta para Melilla, que vive ahora la otra cara de la moneda al situarse como la autonomía con la mayor incidencia acumulada en 14 días y la mayor presión hospitalaria. También es de las que tiene mayor tasa de positividad en las pruebas PCR, a pesar de que es de las que menos pruebas practica.

En estos momentos, Melilla cuenta con 1.826 casos activos de coronavirus y acumula un total de 3.201 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.351 han sido dados por recuperados.

Además del número acumulado de fallecimientos, que llega ya a 24, 19 de ellos concentrados entre octubre y lo que llevamos de noviembre, la mayor preocupación en Melilla es la saturación de su Hospital Comarcal, cuya UCI ha llegado a estar ocupada al 71 % en los últimos días.

Mientras tanto, la autonomía ceutí alcanza ahora sus peores registros: 613 casos activos en este momento y una tasa de 942 contagios por cada 100.000 habitantes, el cuarto dato peor dato de España.

En esta ciudad autónoma han fallecido 11 personas en los últimos diez días, y hay seis personas ingresadas en la UCI.

"Hacen falta test masivos a la población, es algo que hemos reclamado y que seguiremos reclamando", ha dicho a Efe el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta.

El desasosiego empresarial y la sensación ciudadana de aislamiento exterior se ha instalado entre los ceutíes, que no pueden viajar en barco a Algeciras (Cádiz) ni en helicóptero a Algeciras o Málaga, salvo en los casos donde esté debidamente justificado el desplazamiento.

Lo cierto es que las restricciones a la movilidad se suman al cierre de la frontera con Marruecos, que permanece sin actividad desde el 13 de marzo. Únicamente se ha abierto dicha frontera para permitir la salida de españoles del país vecino o el regreso a sus casas de los marroquíes que habían quedado atrapados en la ciudad autónoma.

"Marruecos está peor que nosotros y, si abren la frontera, sería muy perjudicial, aunque mucha gente de ambos lados dependa de que el paso esté abierto o cerrado", ha reconocido a Efe el empresario Mohamed Lahassen, que tiene un puesto de frutas en el mercado de Ceuta.

Muchos negocios han visto reducidos notablemente sus ingresos por la imposibilidad de acceso de miles de marroquíes que cruzaban diariamente la frontera del Tarajal a comprar o a trabajar en la ciudad.

El puerto ceutí ha estimado que los viajes con Algeciras (Cádiz) se han reducido en más de un 60 % al anularse la Operación Paso del Estrecho (OPE) y las ocho escalas de cruceros previstas para esta temporada, según han informado a Efe fuentes portuarias.

La situación, que llegó a ser calificada como "crítica" por parte del presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha llevado a éste a ser de los primeros mandatarios autonómicos en pedir medidas más drásticas, como poder aplicar un confinamiento nocturno, que en la ciudad es más amplio que en el resto del país al empezar a las 22.00 horas, al igual que sucede en Ceuta.

También fue Melilla uno de los primeros lugares en cerrar la hostelería y en aplicar un confinamiento perimetral, que se traduce en mayores restricciones a la hora de entrar o salir de la ciudad en barco o en avión, dado que el cierre de las fronteras con Marruecos se mantiene desde su inicio el pasado 13 de marzo.

No obstante, la limitación de los viajes, solo posibles por motivos justificados, no ha aislado a Melilla del resto del territorio nacional, ya que las compañías aéreas y marítimas que la conectan con la Península no han reducido sus frecuencias por el momento, pese al menor volumen de pasajeros.

Ambos gobiernos han pedido que se modifique el decreto del estado de alarma para poder ordenar confinamientos domiciliarios con el fin de controlar la expansión del virus, que en el caso de Ceuta revela que "una parte de la población ha optado porque el coronavirus y la pandemia no va con ellos", ha lamentado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero.

