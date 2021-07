Menchu Álvarez, abuela de la reina, despedida en la intimidad en Ribadesella

Ribadesella (Asturias), 28 jul (EFE).- La periodista radiofónica Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia, fallecida el pasado lunes a los 93 años, ha sido despedida este miércoles por sus familiares más cercanos en el cementerio de El Carmen, cerca de la localidad de Sardéu, en el municipio asturiano de Ribadesella, donde residía.

Al sepelio, que se ha desarrollado en la intimidad y al que han asistido poco más de una docena de personas, han acudido los hijos de Menchu, Jesús Ortiz, padre de la reina, y Henar, y su hermana Marisol.

Álvarez del Valle ha sido enterrada junto a su marido, José Luis Ortiz Velasco, abuelo paterno de la reina, quien falleció en 2005 a los 82 años.

El cementerio de El Carmen se encuentra próximo al núcleo de Sardéu, donde Menchu vivía desde hace décadas en la casa familiar de "La Arquera".

Menchu, como era conocida, nació en Santander pero se trasladó muy joven a vivir a Oviedo, donde inició una larga carrera radiofónica que la hizo muy popular en Asturias y que en 2013 le hizo merecedora del Premio Nacional de Radio junto con su hermana Marisol.

Entre los años 1947 y principios de los noventa trabajó en Radio Asturias, Radio Oviedo, Radiocadena y Radio Nacional de España (RNE), y fue en esta última empresa donde se jubiló.

La popularidad de Menchu creció aún más al convertirse en la abuela de una princesa y después reina de origen asturiano, Letizia, a la que estaba muy unida.

La abuela de la reina hizo una de las lecturas en la ceremonia religiosa en la que el 22 de mayo de 2004 contrajeron matrimonio los entonces Príncipes de Asturias, que en alguna ocasión la visitaron en su casa de Sardéu.

Uno de los últimos actos públicos en los que participó Menchu fue la gala de entrega de los Premios GAVA al sector audiovisual asturiano, en mayo de 2019 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.

Allí recibió el Premio de Honor de la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de Asturias (ACICCA), con la que el gremio quiso poner en valor "la profesionalidad, la constancia y el coraje de una mujer adelantada a su época"

Emocionada y agradecida, Menchu quiso aprovechar la ocasión para romper una lanza por el periodismo, "una profesión impagable" que, según aseguró, no hubiese cambiado por nada.

"Me he sentido otra vez como un poco viva recordando otros tiempos maravillosos de una profesión impagable - también cobrábamos poco entonces- pero no la hubiera cambiado por nada, igual que a Asturias, por muchas ofertas que me hicieron de fuera", dijo entonces Menchu.

Cinco meses después, tuvo la oportunidad de presenciar, emocionada, el primer discurso de su bisnieta Leonor en el Teatro Campoamor de Oviedo durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019.