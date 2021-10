Miguel Couto, escultor del bronce: En esto no hay medias tintas, es un idilio

A Coruña, 21 oct (EFE).- Como Thoreau en sus largos paseos por la naturaleza, el escultor coruñés Miguel Couto Cotelo también idea sus obras cuando está en movimiento, "la dejo ahí y va viniendo", porque siente su profesión y vocación, a partes iguales, de forma apasionada, como un idilio, "en esto no hay medias tintas".

Miguel Couto (Malpica, A Coruña, 1971) trabaja en un estudio al estilo artesanal que refleja su manera visceral, en invierno alcanza los cuatro grados, ubicado en Lañas, en Arteixo, donde también tiene el taller de fundición de bronce. "Es lo que me interesa, y no quiero moverme de ahí, me da todo lo que necesito, es un material noble que gana con el tiempo, estoy muy convencido", asegura en una entrevista con Efe.

En este espacio, de unos doscientos metros cuadrados, da rienda suelta a su pasión: "Me enamoré del material, del bronce, se deja hacer, es resistente, precioso, fue esa cosa de ver un lingote fundiéndose y vertiéndose a mil grados, sentí un flechazo y ahí me quedé".

Aprendió de algunos de los mejores, como Buciños y Emilio Celeiro, aunque se reconoce autodidacta, y siente todo el proceso creativo como "una cosa bastante excepcional". En esa fina línea de la emoción se definen sus últimas obras sobre el abrazo, el afecto. "La gente ya no se besa por la calle, ya antes de la pandemia pecábamos de eso", dice.

Couto descubrió su vocación con 35 años, "antes no sabía de ella". Estudió Márketing, Comercio Internacional y un Máster en Administración de Empresas; después trabajó como gerente de un taller de dos escultoras -recibió un premio como emprendedor- y durante ese tiempo creía "que no tenía sensibilidad" con la escultura, hasta que le empezó "a interesar cada vez más lo que pasaba dentro y menos lo que pasaba fuera".

"En esto no hay medias tintas, lo eres todo el tiempo, si no estás modelando estás cargándote para modelar", detalla sobre su trabajo, en el que la idea es lo que le suele llevar más tiempo. De la que está más orgulloso es la que materializó en el Monumento al Holocausto en Ares (A Coruña), que representa una vía del tren en vertical con nombres en los travesaños que tituló Escalera al cielo.

Cuenta con una veintena de piezas de obra pública, sobre todo en municipios costeros de la provincia de A Coruña pero también en Santiago, Vigo, Lugo, Barcelona o Munich. La Sardina (A Coruña), En Femenino (Parlamento de Galicia), Abrazo (As Pontes), Alas de Ballena (Cee) o Balea de Lugrís (Malpica) son algunas de ellas.

Desde que le encargan una obra pública suele tardar unos tres meses en entregarla. El mes del modelado, seguido del de la fundición y el repaso, es un "mes de encierro con la pieza, no hago otra cosa, es como un idilio", evoca con un poso acompasado de nostalgia y viveza.

El escultor coruñés reconoce sentirse satisfecho de su obra "ahora mismo, he tardado en darme cuenta porque estaba en hacerlo", y pese a subrayar la dureza de su profesión en cuanto a que "aguantar el tirón económico supone austeridad y pasarlas canutas", asegura que "si lo consigues, esperas y te gusta, es un camino muy bonito, hoy en día considero que no podría estar en mejor lugar".

La edad "favorece este tipo de obra" porque la perspectiva de la vida es más amplia "y tienes menos miedo, estás más suelto", sostiene Miguel Couto, que dice que "se puede vivir" del arte, lo que en sí mismo "es ya una riqueza, aunque sea mínimamente".

"Valorar el arte en términos económicos es un carril delicado, si puedes vivir de una pasión ya eres rico", añade el también profesor de escultura en el Espacio Monty4 de A Coruña, donde sale de su "burbuja" para compartir su pasión en grupo. "Generalmente estás bastante solo en el mundo de la creación", confiesa.

Lugo, Porto do Son y Ares son los emplazamientos de sus próximas obras, actualmente trabaja en una de 4,20 metros de la que todavía no da detalles -"estoy muy enchufado"-, y aunque cree que es "un poco una utopía", reconoce que le gustaría que "la gente se abriera más al mundo del arte".

Una opinión que se enmarca en una corriente que estos tiempos reivindica con fuerza la cultura, como César Antonio Molina en "¡Qué bello será vivir sin cultura!", y en este contexto la utilidad de lo "inútil", en el manifiesto de Nuccio Ordine. "Falta -avisa Couto- un poco de curiosidad por parte del público en general, no solo del que puede acceder a comparar arte".

"El arte es muy necesario en la sociedad, si no la sociedad es muy agresiva, o vales o no, o tienes dinero o no, y el arte lo que hace es que te abre una gama, te hace apreciar más todo lo que no es contable, eso es para mí lo que falta, y acercarse sin miedo, hay como prejuicios que nos dañan, hay que sentir", zanja.

Elizabeth López