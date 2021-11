Más de un millón de venezolanos dejaron de estudiar desde 2018, según informe

Caracas, 10 nov (EFE).- Cerca de 1,2 millones de niños y adolescentes de Venezuela abandonaron los estudios en los últimos tres años, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentado este miércoles.

"Para este 2021, la población estudiantil de primaria y bachillerato es de 6,5 millones versus los 7,1 millones que estaban inscritos en el sistema en 2018. Esto quiere decir que, en los últimos tres años, el número de alumnos se redujo 15 %, o dicho de otra forma, 1,21 millones de niños y adolescentes abandonaron las aulas (unos 400.000 por año)", señaló la UCAB en un comunicado.

El estudio, desarrollado por el Centro de Innovación Educativa (CIED) del centro universitario y titulado "Diagnóstico Educativo de Venezuela (DEV)", indicó que para este año escolar se registraron 502.700 maestros, es decir, 166.000 menos profesores (-25 %) que los 699.000 que trabajaban en las escuelas y liceos en 2018.

Las causas más comunes de la inasistencia escolar fueron la falta de comida en el hogar (78,3 %), falta de servicios básicos (56,7 %), no poder costear los implementos (55,5 %), razones de salud (44,4 %), porque debe ayudar en tareas del hogar (43,7 %), porque el alumno no quiso seguir estudiando (43,5 %), porque no considera importante estudiar (38,7 %) y por el costo del transporte (25,9 %).

Asimismo, la universidad señaló que, tanto en el caso de los alumnos como de los profesores, poco más del 40 % de los que desertaron emigraron y el resto permanece en Venezuela.

"Cuando entrevistamos a los representantes sobre las razones de inasistencia de los niños, algunos nos han dicho que prefieren que duerman lo que quieran para que puedan librar una comida", aseguró el director del CIED, Eduardo Cantera.

Igualmente, señaló que aunque en el 90 % de los centros educativos el Gobierno ejecuta el Programa de Alimentación Escolar (PAE), sólo el 32,27 % de los colegios recibe el servicio todos los días de clases y el 36,7 %, varias veces a la semana.

"El 70,8 % se limita a una comida diaria con poca proteína y más carbohidratos", expresó Cantera.

El pasado 24 de octubre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió al vicepresidente para el Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, que vaya "a la búsqueda" de los alumnos que abandonaron el sistema educativo durante los 19 meses en los que no han recibido clases presenciales.

"Maldonado, te responsabilizo ante un país por la búsqueda e incorporación amorosa de los jóvenes que hayan desertado del sistema escolar para volver a avanzar por encima del 90 % (en) el nivel de matricula escolar", subrayó en un acto transmitido por el canal estatal VTV.