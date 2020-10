Montero lamenta la imagen que se da al exterior por el conflicto con Madrid

Madrid, 2 oct (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha lamentado "profundamente" este viernes "la imagen que proyecta al exterior" el conflicto entre el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid con respecto a las medidas a adoptar para frenar la pandemia.

"Me da un poco de pudor el ver que los ciudadanos estupefactos asisten un día a una cuestión por parte la Comunidad de Madrid y otro día otra", ha señalado en declaraciones a EFE después de que el Gobierno regional presentara ante la Audiencia Nacional un recurso para suspender el acuerdo que restringe la movilidad en diez municipios de Madrid, incluida la capital.

A este respecto, Montero defiende "que todo se está haciendo según el criterio de la propia normativa reforzada" del Consejo Interterritorial de Salud, ya que la única "inspiración" de las medidas son "técnica, científica y epidemiológica y eso tiene que ser una línea roja de todos los políticos".

Desde el "respeto absoluto" a las competencias autonómicas, Montero ha argumentado que "había que actuar de forma más contundente porque se está produciendo una clara transmisión comunitaria" y existe el riesgo de llegar a una situación que "hemos intentado evitar administraciones y ciudadanos".

"Sería bueno no bajar la guardia, ponernos de acuerdo y adoptar medidas contundentes para evitar medidas más duras en el futuro", ha insistido, porque "los ciudadanos no entienden que en cuestiones tan importantes como la salud no seamos capaces de llegar a un acuerdo".

El recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad en diez municipios madrileños, incluida la capital, solicita medidas cautelares y se produce después de que el BOE publicara el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus.

No obstante, la Comunidad de Madrid acata el acuerdo hasta que haya una resolución judicial y el consejero de consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que las restricciones los municipios madrileños y en Madrid capital entrarán en vigor a las 22.00 horas de este viernes.