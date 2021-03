Montero: el PP no "lucha" por el feminismo para que le apoye Vox y gobernar

Sevilla, 20 mar (EFE).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que al PP "se le ve el plumero" y no mantiene una "lucha decidida" por el feminismo para conseguir el apoyo de Vox y "mantenerse en el poder".

Antes de la presentación en Sevilla del libro "Al amparo del feminismo", de Amparo Rubiales y Octavio Salazar, Montero ha dicho a los periodistas que "hoy venimos para reivindicar el feminismo" y subrayar que "no se puede producir ningún tipo de retroceso" en esta materia.

"Es evidente que la llegada de Vox en los apoyos a los gobiernos autonómicos y también en su discurso habitual está haciendo que e PP no tenga, desde luego, una lucha decidida en esta materia. Todo lo contrario, se le ve el plumero", ha afirmado Montero.

Ha puesto como ejemplo de esta actitud el pin parental o el hecho de "debilitar" los lugares donde se atienden a víctimas de violencia, cuestiones "que entregan con facilidad solamente por mantenerse en el poder", y ha sostenido que en Andalucía, donde gobiernan PP y Cs con el apoyo de Vox, "sin duda" ha habido un retroceso en el feminismo.

Por ello, ha dicho que "hay que estar muy alertas en lugares como en Andalucía" y en otras zonas donde gobierna la derecha porque "no podemos permitirnos dar un paso atrás y no avanzar. Si no avanzamos, desde luego, retrocedemos", ha apuntado.

Además, la ministra ha alabado a Rubiales como "referencia" del conjunto de las mujeres "de la izquierda y del feminismo", y ha recordado que fue la primera consejera de la Junta de Andalucía y pionera en reclamar las cuotas paritarias para dar visibilidad a las mujeres, para que salieran del "nicho de oscuridad" en el que estuvieron "tanto tiempo".