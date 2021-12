Moody's advierte del riesgo para Argentina por la falta de acceso a los mercados

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- La agencia de calificación Moody' s advirtió este jueves de los riesgos que afronta Argentina de caer en cese de pagos de su deuda en manos de acreedores privados, particularmente a partir de 2024, si el país suramericano no logra retornar a los mercados internacionales para financiarse.

"Todos los países refinancian su deuda en el mercado. En el caso de Argentina, tiene una cantidad de deuda en dólares, que tiene que refinanciar mayormente a partir de 2024, que le es imposible pagar si no tiene acceso a los mercados. En este momento no lo tiene y, por lo tanto, cuando llegue el momento, si eso no cambia, va a ver un default", dijo el analista principal de Moody's para Argentina, Gabriel Torres.

En rueda de prensa, Torres sostuvo que para que Argentina pueda colocar deuda en el mercado internacional debería tener un índice de riesgo-país de entre 300 y 500 puntos básicos, cuando actualmente ronda los 1.820 puntos.

Según el analista, tendría que haber "un cambio muy grande" en la implementación de políticas públicas para que haya "confianza en el mercado" y baje el riesgo-país hasta esos niveles.

Torres advirtió además que, debido a las actuales presiones cambiarias y la bajada de reservas monetarias, "es muy difícil" que no haya algún tipo de ajuste en el tipo de cambio "en algún momento".

"El riesgo de que haya una devaluación y lleve a un salto aún más grande de la inflación es alto", advirtió.

Precisó que Argentina tiene un nivel de inflación interanual de entre el 50 y el 52 %, "y esto con varios precios importantes de la economía congelados o limitados".

NEGOCIACIÓN CON EL FMI

Por otra parte, Torres señaló la importancia de que Argentina logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas con ese organismo por unos 43.300 millones de dólares.

En este sentido, observó que, "si Argentina no arregla con el FMI, va a llegar un momento en que no va a poder cancelar un pago y va a entrar en default".

Por otra parte, sostuvo que acordar un nuevo programa con el Fondo obligará "a Argentina a decir qué va a hacer en los próximos años y cuáles son sus metas".

"El acuerdo es importante para resolver el tema del pago de deudas (con el Fondo) y para dar una señal al mercado de qué se quiere hacer con la macroeconomía", afirmó.

Según Torres, "es posible que haya una reacción positiva inicial" en beneficios de bonos y acciones argentinas si se llega a un acuerdo con el Fondo, pero la "gran pregunta" en los mercados va a ser si el plan que se incluya en el programa con el FMI "se cumple" y es "consistente".