Muere el oncólogo Josep Baselga, referente en la lucha contra el cáncer

Barcelona, 21 mar. (EFE).- El prestigioso oncólogo catalán Josep Baselga, referente en la lucha contra el cáncer de mama y que desde 2019 era director mundial de investigación y desarrollo del área de oncología de la farmacéutica británica AstraZeneca, ha muerto a los 61 años tras una enfermedad.

Autoridades políticas y compañeros de Baselga han lamentado la muerte de este médico especializado en oncología, y han coincidido en subrayar que era un referente mundial en la lucha contra el cáncer y en aplaudir su contribución a la ciencia.

Nacido en Barcelona en 1959, Baselga fue director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York entre 2013 y 2018, y director del servicio de oncología del hospital Vall d'Hebron de Barcelona entre 1996 y 2010

Baselga tuvo la visión innovadora de impulsar en 2006 el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), del que fue su primer director, con el que consiguió que el hospital barcelonés figure entre los mejores centros del mapa internacional de la investigación contra el cáncer.

Tras su paso por el VHIO, en 2010 se trasladó a Boston (EEUU) para dirigir la división de oncología, con más de cien investigadores, del Hospital General de Massachusetts, aunque lo compaginaba manteniendo la actividad científica en Vall d'Hebron.

Entre 2013 y 2018 asumió la dirección médica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y desde 2019 era el director mundial de I+D del Área de Oncología de macéutica británica AstraZeneca.

En 2016, la Generalitat de Cataluña le concedió junto a los doctores Manel Esteller y Joan Massagué el XXVIII Premio Internacional Catalunya por su "revolucionaria tarea, especialmente en la investigación oncológica, que contribuye significativamente al avance de la biomedicina a nivel mundial".

Según desveló en 2018 el diario The New York Times, Baselga no divulgó millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años omitiendo estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación que publicó en prestigiosas publicaciones especializadas.

Después de que The New York Times difundiera esta información, Baselga se comprometió a corregir en 17 artículos sus informes de conflicto de intereses, publicados en revistas especializadas, como The New England Journal of Medicine o The Lancet.

"Pasé mi carrera cuidando pacientes con cáncer y trayendo nuevas terapias a la clínica con el objetivo de extender y salvar vidas", destacó entonces Baselga, que admitió: "aunque he sido inconsistente con las revelaciones y reconozco ese hecho, eso está muy lejos de comprometer mis responsabilidades como médico, científico y líder clínico".

El doctor Josep Tabernero, actual director del VHIO y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, ha resaltado hoy el "rigor" que tuvo Baselga al aplicar "el espíritu científico, su pasión por el conocimiento y la innovación", así como su capacidad de crear equipos que tuvieran la misma capacidad de trabajo para luchar contra el cáncer.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha considerado que Baselga "tenía aún mucho que aportar" como médico e investigador.

Desde el ámbito político, el vicepresidente en funciones de presidente la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Salud, Alba Vergés, han coincido en destacar la sabiduría y el talento de Baselga, mientras que el exministro de Sanidad y líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha agradecido su "incalculable contribución a la ciencia".