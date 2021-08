Murcia sancionará con hasta 50.000€ el uso de fertilizantes con nitratos

Murcia, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Murcia ha aprobado este viernes un Decreto que modifica la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que prohíbe el uso de cualquier tipo de fertilizantes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en las zonas más próximas al Mar Menor, con sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros en caso de incumplimiento.

Este Decreto, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, modifica la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor de 2020, según ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien ha explicado que esta prohibición, que hasta ahora afectaba a la franja de 1.500 metros que rodea el Mar Menor, se amplía a la zona 1, que abarca 11.000 hectáreas, durante los dos próximos años o hasta que se habiliten las infraestructuras necesarias para encauzar el agua de las ramblas.

Por otro lado, el texto incluye una disminución en la tramitación de expedientes sancionadores, cuyo plazo de resolución pasa de 6 a 3 meses, y en los de restitución de terrenos a su estado original, una vez que la Hidrográfica del Segura (CHS) lo haya comunicado formalmente, que pasa de 2 a un mes, mientras que se reduce de nueve a seis meses el plazo para resolver y notificar expedientes.

Luengo, que ha señalado que “el cese del riego es competencia única de la Confederación Hidrográfica del Segura”, ha precisado que se reduce de seis a tres meses el tiempo para resolver y notificar a los infractores, de cinco a tres meses el de la imposición de multas coercitivas y de dos meses a uno el tiempo estimado para ejecutar de manera subsidiaria la restitución.

“La Ley del Mar Menor regula cómo deben llevar a cabo sus actividades los sectores agrícola, ganadero o pesquero; la ordenación del territorio; el turismo y el urbanismo, entre otros aspectos. En el caso concreto de la agricultura, regula la forma en la que los agricultores del entorno del Mar Menor deben cultivar para reducir los aportes al acuífero o al ecosistema”, ha indicado el consejero.

"Somos conscientes de que la agricultura sostenible de precisión en Cartagena garantiza que no haya aporte de nutrientes a los acuiferos, no obstante, como advierte la comunidad científica del riesgo de DANA en los próximos meses hay que tomar medidas para que no entren nitratos por arrastre en el Mar Menor", ha dicho el consejero, quien ha pedido que no se estigmatice a los agricultores porque cumplen con la normativa, sino a los infractores.

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente ha abogado nuevamente por la puesta en marcha del Plan Vertido 0, que el Ejecutivo central, ha dicho, parece haber abandonado, porque "incluye medidas que han de ejecutarse de forma urgente, como son el cese de los vertidos de la rambla de El Albujón y el dragado de la gola de Marchamalo para oxigenar la laguna".

Por ello, según ha recordado, el Gobierno de Murcia ha iniciado los trámites para solicitar al Estado que le traspase las competencias en materia de ordenación, concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y subterráneas del ámbito regional.

Luengo ha destacado que desde la entrada en vigor el pasado año de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor se han realizado 2.165 declaraciones para implantar barreras vegetales, 529 inspecciones que han afectado a 10.244 hectáreas y se han abierto 202 expedientes sancionadores.

El decreto ley cuenta con un artículo único que recoge las modificaciones pertinentes, y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.