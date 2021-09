El Museo Es Baluard expone la memoria artística del 11-S de Elena del Rivero

Palma, 9 sep (EFE).- Es Baluard, el Museo de Arte Contemporáneo de Palma, expone desde este sábado, vigésimo aniversario del 11-S, "El archivo del polvo: An Ongoing Project", una muestra del trabajo elaborado a partir del atentado contra las torres gemelas por la artista valenciana Elena del Rivero, afincada en la ciudad estadounidense.

Del Rivero (Valencia, 1949) vivía y trabajaba en un estudio situado junto al World Trade Center cuando el 11 de septiembre de 2001 Al Qaeda mató a cerca de 3.000 personas derribando las torres.

La destrucción dejó un gran rastro material en forma de restos de los edificios hundidos, y la artista recogió algunos de esos desechos para emplearlos en una serie de proyectos que se reúnen en la muestra con la que Es Baluard inaugura su segunda temporada expositiva de 2021.

"El archivo del polvo", mostrado por primera vez al completo en Palma, es una reflexión sobre la pérdida, la memoria colectiva y el dolor, y en la exposición se recogen además otros trabajos en los que Del Rivero aborda "los pilares existenciales que conforman las creencias y valores de la sociedad para repensar el futuro", indica el museo en un comunicado.

El montaje, del que ha ejercido como director artístico Mateo Feijóo, se inaugura el 20 de septiembre y estará abierto al público hasta el 30 de enero del próximo año.

En la apertura se llevará a cabo una "acción sónica inmersiva" ideada por el percusionista Juanjo Guillem con el título de "Pre-polvo-post", en la que participarán 60 músicos jóvenes de Mallorca, algunos de ellos de colectivos vulnerables.

La exposición en las salas interiores se completa con intervenciones en las terrazas exteriores del museo, incardinado en el baluarte renacentista de Palma, y se presenta en paralelo a una selección de collages inéditos de Del Rivero que se exhibirán del 9 al 12 de septiembre en la sede neoyorquina de Christie's.

El eje de la muestra de Es Baluard es "A CHANT", una instalación conmemorativa que la artista valenciana elaboró con más de 3.000 hojas de papel esparcidas por la caída de las torres que recogió de los pisos del edificio donde estaba su taller, así como obras relacionadas que ha ido elaborando en los últimos 20 años, sobre todo collages construido con piezas de pintura que rescató de las obras de su estudio destruidas en el atentado.

"También se podrá conocer 'Nine Broken Letters', una obra producida durante nueve noches consecutivas de insomnio mientras la creadora era desplazada de su casa en el 125 de Cedar Street y que se inspiró en su lectura de las "Florentine Nights" de Marina Tsvetáyeva", explica el museo mallorquín.

De Rivero ha señalado que "el proyecto en Palma culmina el trabajo en torno a un archivo personal que contiene, ineludiblemente, capas de memoria que forman parte de procesos anteriores”.

Además de la línea de trabajo en torno al 11-S, en la exposición de Es Baluard se presentan otras creaciones aún en curso como "Letters to the Mother", iniciada en 1990.

La directora del museo, Imma Prieto, apunta que "el 11-S ha transformado el pensamiento contemporáneo, cambiando el rumbo de la historia, pero sería absurdo creer que ahí empezó el mal. El archivo del polvo pone sobre la mesa las grietas del sistema".

Elena del Rivero ha realizado exposiciones individuales en el Reina Sofía de Madrid, el New Museum y el International Center of Photography de Nueva York y la Corcoran Gallery of Art de Washington y su obra está en las colecciones de muchas de las principales instituciones de arte contemporáneo de Estados Unidos y España.