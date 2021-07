"Cómo se hace un museo" de Ondrej Chrobák, Mejor Libro infantil editado 2020

Madrid, 5 jul (EFE).- "Oxido" de Eduardo Marco, "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca o "Cómo se hace un museo" de Ondrej Chrobák se han alzado con los Premios a los Libros Mejor Editados 2020, galardones sin dotación económica, otorgados por el Ministerio de Cultura.

Con el objetivo de "reconocer y estimular" la labor de las editoriales en la edición de libros y obras, Cultura ha dado a conocer hoy los ganadores de estos premios que se fallaron el viernes y que serán expuestos en las ferias internacionales del libro LIBER, Fráncfort y Leipzig.

En concreto, el jurado de esta edición ha valorado 162 obras en total, incluidas en cinco grupos temáticos. Y las ganadoras en la sección de Libro de Arte han sido "Oxido" de Eduardo Marco, editado por Turner Publicaciones y con prólogo de Ray Loriga, por estar "muy bien encuadernado para ese papel de alto gramaje y una impresión extraordinaria".

El segundo premio de esta categoría ha recaído en "Woman Go No Gree", de Gloria Oyarzabal, editado por RM Verlag y Vevey Images. Una obra de la que el jurado ha destacado su encuadernación en tela con "delicada estampación". Asimismo, el tercer premio Ex Aequo ha sido para "Estudio elemental del Levante", de Ricardo Cases (Dalpine Editorial) y "Prohibit fixar cartells rea. Cartells Valencians 2000_2020" de MacDiego y Boke Bazán (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana).

En la categoría de Libros de Bibliofilia el primer premio ha recaído en "Michelangelo el Divino", con textos de Paula Guijarro y grabados originales de Lydia Gordillo (Millennium Liber), por su "gran elaboración, el detalle, la caja y la organización original".

El segundo premio se ha otorgado a "2016", con textos de Manuel Naranjo Martell y editado por La Fábrica, por ser "totalmente singular". El tercer premio ha sido para "Exvotos y Narcocorridos", obra de varios autores e ilustrado por Rogelio Peña Pérez (Grupo Pandora editores).

Por otro lado, en la categoría de Libros Facsímiles los ganadores han sido "Breviculum Seu Electorium Paruum" de Thomas Le Myésier (Millennium Liber, "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca (Fundación Dharana) y "1492: Las Capitulaciones de Santa Fe y el Edicto de expulsión de los judíos de los Reinos de Castilla", de varios autores y editado por Millennium Liber.

Asimismo, en la categoría de Libros infantiles y Juveniles el primer galardón ha recaído en "Cómo se hace un museo" de Ondrej Chrobák (Nórdica Libros), el segundo en "Marie Curie en el país de la ciencia" de Irène Cohen-Janca (Ekare Europa) y el tercero en "La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida" de Ana Cristina Herreros (Libros de las Malas Compañías).

Por último, en la categoría de Obras Generales y de Divulgación el primer premio ha sido para "Breve Atlas de los Faros del Fin del Mundo" de José Luis González Macías (Ediciones Menguantes), el segundo premio para "La Odisea, de Homero" de Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón (Blackie Books); y el tercero ha recaído en "Concepción Arenal: la pasión humanista", de varios autores y editado por la Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española.

El Jurado ha estado presidido por Mª José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y ha actuado como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Asimismo, este jurado ha estado compuesto, entre otros, por Joaquín Solana Oliver, por el Club de Gráficos Eméritos; Luis Hedo Gómez, por la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España; Josep Lafarga Sarrá, por la Federación de Gremios de Editores de España; Felicitas Corvillo Romero y Alfredo Gómez Cerdá, como expertos en la materia, y Teresa Goizueta Ruiz, por el Ministerio de Cultura y Deporte.