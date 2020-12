La nieve afecta a 120 carreteras de Lugo, con espesor de 10 a 15 centímetros

Lugo, 4 dic (EFE).- La Diputación de Lugo ha informado de que su dispositivo de vialidad invernal está desplegado por la red viaria provincial desde las siete de la mañana y trabaja para despejar más de 120 carreteras afectadas por la nevada en 19 municipios de A Montaña, la Terra Chá y la Zona Sur.

Según la información facilitada por la propia diputación, por esas carreteras se transita "con dificultad" a causa de las "intensas nevadas de las últimas horas", que llegaron a provocar espesores de entre 10 y 15 centímetros, además de formarse placas de hielo.

En este momento no hay ninguna carretera cerrada al tráfico, pero la diputación recomienda circular con "extrema precaución" por la red viaria provincial.

Las carreteras afectadas pasan por los municipios de A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Quiroga, Ribas de Sil, O Incio, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol y Taboada.

El dispositivo está formado por 96 operarios, 20 máquinas quitanieves con salero, 16 pick ups con sistema para esparcir sal y cuña quitanieves y 12 vehículos todoterreno de apoyo.

Además, los doce silos de sal de la diputación están llenos, cada uno con 35 toneladas de sal, para usarlos como fundente y deshacer las placas de hielo que se forman en las carreteras con el paso de los vehículos y las bajas temperaturas.