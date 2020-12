Que no falten los productos locales en Navidad, que lo recomiendan los chefs

Madrid, 20 dic (EFE).- Tanto si es para hacer un tradicional cocido como un cordero asado, esta Navidad los productos locales pueden ser la materia prima de nuestros platos, como recuerdan a Efeagro distintos cocineros y expertos, que destacan su calidad y versatilidad para cualquier receta.

Este llamamiento al consumo de los productos de "kilómetro cero", o de proximidad, lo han realizado tanto desde las administraciones como desde el sector productor, quienes destacan la buena calidad de productos como las frutas y hortalizas, así como de las carnes, los vinos o los pescados, en un año en el que también ellos han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Precisamente, hay iniciativas como las de la Comunidad de Madrid, que ha firmado recientemente un acuerdo para que los productos locales estén presentes en una decena de grandes superficies, o la del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, que ha lanzado la campaña "Bo per a tothom" (bueno para todos) con el apoyo de una decena de músicos catalanes para promover el consumo de proximidad.

También desde la alta gastronomía hacen esta llamada al consumo de los productos nacionales en estas fiestas, tal y como destaca la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana Bellido, quien recomienda en declaraciones a Efeagro "el consumo de productos de temporada y, a ser posible, de proximidad".

"Cada zona de España celebra las Navidades con diferentes platos típicos. Unos utilizan cordero, otros cochinillo, capones, pavo, besugo, merluza, marisco… Pero hay dos ingredientes comunes a todos ellos, la calidad de la materia prima utilizada y el cariño con que preparamos estas mesas", recalca Plana en nombre de la entidad.

La chef Pepa Muñoz, del restaurante madrileño El Qüenco de Pepa y presidenta de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), asegura que "los productos de proximidad no pueden faltar", que pueden elaborarse en recetas como el puré de calabaza o un puré de manzana.

"Hay que darles un poco más de protagonismo, que se conviertan un poquito más en plato principal", pide la chef, que destaca lo saludables que son las verduras.

Sobre la preparación de las carnes, producto habitual en las mesas por las fiestas navideñas, recomienda la técnica del asado, "que es mucho más saludable", ya sea cordero, como cochinillo o pavo. "¡Y todas estas verduras acompañan de maravilla!", asegura.

Además, para aquellos que duden sobre qué productos elegir, recuerda que "la verdadera sostenibilidad es cuando en la mesa ponemos la temporada".

La Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex) resalta los productos de Denominación de Origen Protegida y de Indicación Geográfica Protegida, y destaca entre sus productos estrella el cabrito, la Torta del Casar, los vinos Ribera del Guadiana o la sopa de almendras, entre otros.

Como abanderado de los ibéricos está el chef Toño Pérez (Restaurante Atrio, Cáceres), quien los define como "una de las joyas de la gastronomía" española, tanto embutidos como en fresco, "que no pueden faltar en las mesas".

"Es algo único porque está absolutamente ligado a un territorio, a una forma de vida, y solamente es posible aquí. No es posible fuera de nuestro territorio", insiste.

Los grandes chefs explican también lo que no falta en sus mesas, como la chef Carme Ruscalleda, reconocida con siete estrellas Michelin, que come sin falta escudella (un tipo de cocido catalán) el día 25 de diciembre ("me harían un boicot si no lo hiciera", asegura) y un ave rellena a la catalana: "Este año será un pollo".

Álvaro González de Audicana, del Restaurante Aitatxu (Madrid), recomienda la sopa de pan, un plato habitual en su familia y que elaboraba su abuela, así como los pucheros de sopa y los de lentejas, que, según la creencia local atraía el dinero y la abundancia, recuerda el chef bilbaíno.

Por su parte, Samuel Moreno, chef y propietario de Molino de Alcuneza Relais & Châteaux, en Guadalajara, asegura que no falta "ningún año" el cardo con almendras.

"De pequeño recuerdo cómo (el cardo) siempre estaba presente en los comercios junto a mi casa y su aparición junto con las castañas marcaban el inicio de la Navidad", explica.

Carlota Ciudad