No es tiempo de seguidores, se necesitan influencers educativos que inspiren

Madrid, 2 jul (EFE).- Encontrar "influencers" educativos en España no es tarea fácil y aún menos líderes de opinión que sean visibles fuera de los muros de la escuela, capaces de inspirar, generar movimiento, seducir y cuestionar lo inamovible porque no es tiempo de "followers" (seguidores).

Así lo sostienen en una entrevista con EFE las expertas en metodologías innovadoras Olga Casanova y Lourdes Bazarra, que han formado durante su larga trayectoria a miles de profesores y equipos directivos en España y América, y que acaban de publicar "Influencers educativos ¿Cómo transformarnos en adultos inspiracionales" (SM).

El libro, prologado por el profesor y divulgador Enrique Dans, arranca con la idea de que no es tiempo de espectadores sino que hay que retomar las claves de una buena educación y, para ello, resulta esencial "tomar conciencia de qué es lo que tú quieres movilizar, qué impacto o legado quieres dejar", explican Casanova y Bazarra, que al referirse al ámbito educativo no se ciñen solo a docentes y centros.

"Hay un claustro virtual muy potente que se ha movilizando mucho en Twitter, y ahora en Instagram, pero es aún un claustro muy profesionalizado y no muy reconocido socialmente. El 'influencer' educativo es conocido más en zapatillas, en el sentido más noble de la palabra, es decir, por sus alumnos y por las personas más cercanas".

Coinciden las dos expertas en que este perfil de personas deben tener un plus de excelencia -ser Key Opinion Leader (KOL), Líderes de Opinión- y ser además heterogéneos, interesantes, seductores, dejar un legado valioso y estar presentes en lugares en los que ahora siguen siendo anónimos.

UN AUTOBÚS CON CINCUENTA PASAJEROS VALIENTES Y VALIOSOS

Para exponer su idea montan en un bus imaginario a cincuenta profesionales e instituciones que han elegido no ser espectadores, sino hacer de su vida un legado humilde pero multiplicador.

Entre sus pasajeros figuran Yuval Nohari, el gurú de Silicon Valley que no tiene móvil; el pensador Amin Toufani; el arquitecto indio Prakash Nair; el "jardinero" Fernando Caruncho; el 'youtuber' Jaime Altozano; el investigador Carlos López-Otín y el cocinero Ferrán Adriá.

Para elegirlos, Bazarra y Casanova han tenido en cuenta su capacidad de convertir el conocimiento en aportación y servicio y ser personas que acaban con tres virus: situar cualquier campo de investigación en el “conmigo o contra mí”; los que prefieren esperar tiempos mejores desde la cultura de la queja en vez de buscar soluciones; y "el sesgo de verdad, o sea, buscar más lo que nos reafirma que lo que nos obliga a cuestionarnos".

Estos cincuenta "valientes han elegido el impacto, la belleza, el legado y generan movimiento y profundidad, muchos diseñando jardines, cocinando, en la escuela y desde ahí, en zapatillas, anónimamente, porque lo que menos les importa es su nombre, abren puertas a cosas interesantes que ojalá por ósmosis hagamos que entren en la escuela".

NO SEPARAR LA MANO DE LA MENTE: EL PENSAMIENTO DEBE HACERSE REALIDAD

En las redes, aunque no solo, hay que compartir "una práctica, que es decir que el pensamiento se hace realidad. El Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) no separa mano y mente: lo que está en tu cabeza debe terminar por poder experimentarse y tocarse con las manos. Y si no hace ese tránsito, si se queda solo en pensamiento, es una tristeza".

Por otro lado, abogan por simplificar el modelo de organización de los centros y de su relación con la administración. Debería hacerse "lo más sencilla posible para poder dedicar la mayor energía que podamos a investigar, compartir y contrastar dentro y fuera del claustro. Liberar tiempo para que eso sea eficiente y sea posible".

"La descripción del profesor como alguien que da clases es una definición obsoleta, por tanto una de las cosas a las que obliga ser un 'influencer' educativo, líder de opinión y buen profesor es mantener viva la curiosidad".

ALGO VA MAL SI HACE MÁS DE UNA SEMANA NO TE EQUIVOCAS

Mantener vivo el interés y la llama de la curiosidad "obliga a una cosa que subrayamos en el libro que es que un indicador de calidad de un buen profesor es su entorno personal de aprendizaje: cuáles son sus personas de referencia, libros, escenarios educativos y no educativos, porque lo va al aula se tiene que alimentar de la vida y del mundo".

Si este entorno personal de aprendizaje "no está dinamizado, si te sirve el que tenías hace cinco años, es que has dejado de aprender. Hay una pregunta que se le hace a la gente que trabaja en investigación: ¿Cuánto hace que no te equivocas?: si la respuesta es que hace más de una semana, algo mal va en tu vida, has dejado de curiosear y de experimentar", concluyen.

Marina Segura Ramos