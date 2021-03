La nueva delegada del Gobierno a Ayuso: Estamos condenadas a entendernos

Madrid, 31 mar (EFE).- La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha iniciado su etapa al frente de esta institución con un aviso a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya que asegura que están "condenadas" a entenderse en asuntos como la pandemia del coronavirus, la recuperación económica y la Cañada Real.

La hasta el martes concejal del Consistorio en la capital releva en el cargo a José Manuel Franco, que ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y continuará siendo el secretario general del PSOE en Madrid.

En su toma de posesión en la Delegación del Gobierno ha estado arropada por sus hasta ahora compañeros del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

También han asistido Franco; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

La nueva delegada ha ensalzado la "excelente tarea" al frente de esta institución de Franco y posteriormente ha lanzado un mensaje a Ayuso. "Está rodeada de todos mis amigos. Estamos condenadas a entendernos", ha afirmado.

Por su parte, Ayuso ha ofrecido a González su colaboración y apoyo para "poner freno al entorno de Pablo Iglesias", que "no dudarán en volver a llevar las algaradas a las calles de Madrid como lo han hecho en Barcelona, y más durante esta campaña" electoral.

También le ha tendido una mano en la lucha contra la covid-19 porque "hace falta la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar fiestas ilegales y para ayudarnos a las administraciones a hacer cumplir la normativa sanitaria".

Durante su intervención, González se ha definido como una persona "leal, entregada y justa" y ha tenido palabras de agradecimiento por su trabajo a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad del Estado.

Posteriormente se ha comprometido a "trabajar sin descanso" para frenar la extensión del virus en Madrid y ha lanzado un aviso al decir que no se puede afrontar la pandemia con "afán ventajista y mucho menos partidista".

"Todo aquel responsable político que no entienda que tenemos que trabajar todos juntos contra el virus colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable que no está a la altura de este momento", ha declarado.

Otros de sus principales focos de trabajo en los próximos meses serán luchar por la recuperación económica en la región y afrontar el problema de la Cañada Real, por "convicciones personales". "Si hay que hacer oír a alguien es a los 1.800 niños, 200 menores de dos meses, que malviven en la Cañada Real", ha añadido.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido de que este acto tiene "mucho más calado y responsabilidad política" de la que se presupone. "Significa que las personas en la política somos prescindibles pero no las libertades, los derechos y las instituciones", ha manifestado.

Por ello, ha continuado, más allá de la cortesía simbólica de dar las gracias a quien se va por lo que ha hecho y la bienvenida y la buena suerte a quien llega, considera que la presencia de "todas las instituciones aquí, de diferente color político, es un gran mensaje de tranquilidad y de dignidad de España en sus instituciones para todo el país".

Calvo ha agradecido que la nueva delegada ha querido definirse "sin trampa ni cartón" y ha elogiado que sea una mujer "firmemente decidida".

Tras el acto, José Manuel Franco ha enviado una carta a los medios de comunicación para despedirse y agradecer la "gran labor informativa" que se ha realizado en un año "muy difícil" marcado por la pandemia.

Un trabajo que ha servido, en su opinión, no solo para informar, para mostrar y concienciar los acontecimientos vividos durante esta etapa.