Nueva Zelanda acude a las urnas con Jacinda Ardern como favorita

Sídney (Australia), 17 oct (EFE).- Nueva Zelanda celebra este sábado elecciones legislativas, en las que la primera ministra Jacinda Ardern se perfila como favorita para un segundo mandato, en una jornada en la que también se celebran dos referendos: sobre la legalización de la marihuana recreativa y la eutanasia voluntaria.

De los 3,7 millones de neozelandeses llamados a las urnas, más de 1,7 millones ya han depositado su voto de manera anticipada.

Los colegios electorales abrieron a las 9.00 hora local (22 GMT del viernes) y tienen previsto cerrar a las 19.00 (6.00 GMT), para iniciar con el recuento y publicar los resultados provisionales durante la noche.

Según dos últimos sondeos, el partido de Ardern puede obtener entre 59 a 61 escaños de los 120 que tiene el Parlamento neozelandés, con lo que existe la posibilidad de que los laboristas de Ardern puedan gobernar en solitario o necesiten una nueva coalición con el Partido Verde.

El opositor Partido Nacional, liderado por la conservadora Judith Collins, rondaría entre 40 a 41 escaños, mientras que el nacionalista New Zealand First, que es socio en la actual coalición, no obtendría ningún escaño.

Ardern, cuya gestión frente a la covid-19 ha sido aplaudida mundialmente, promete principalmente dar estabilidad y continuidad a su gobierno de cara a la recuperación del país tras la recesión, mientras que Collins garantiza en su programa un impulso a la economía a través de inversiones y reducciones tributarias.