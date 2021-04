La oposición pide que Johnson explique al Parlamento el uso de fondos públicos

Londres, 25 abr (EFE).- El Partido Laborista británico pedirá una comparecencia urgente ante el Parlamento de un miembro del Gobierno conservador para explicar cómo el primer ministro, Boris Johnson, pagó la reforma de su casa oficial y el uso de fondos públicos durante la pandemia.

La diputada Jess Phillips dijo a Sky News que el primer partido de la oposición solicitará mañana al presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, que acceda a la convocatoria, después de que en las últimas horas se haya sabido que Johnson pudo recurrir en un principio a dinero de simpatizantes "tories" (conservadores) para sufragar las obras.

"La integridad es muy importante", afirmó Phillips, que urgió además a poner en marcha una investigación pública sobre el uso de fondos públicos por parte del Ejecutivo en la pandemia, entre acusaciones de que concedió contratos a amigos y personas afines a la formación.

También en Sky News, la ministra Liz Truss aseguró que ha recibido "garantías" de que Johnson pagó de su bolsillo "conforme a las normas" la renovación del apartamento en el que vive con Carrie Symonds y el hijo de ambos, y "confía plenamente" en que eso fue así.

Sin embargo, no aclaró si el jefe del Gobierno previamente trató de obtener el capital de simpatizantes del Partido Conservador, tal como publicó la prensa el año pasado y reveló también el viernes el ex asesor jefe del primer ministro, Dominic Cummings.

Cummings, cesado en noviembre por luchas internas, alegó en su blog que Johnson tenía un plan "poco ético, estúpido y posiblemente ilegal" para que donantes "tories" "pagaran secretamente" por la reforma de su piso en el número 11 de Downing Street (más amplio que el que hay sobre su despacho oficial, en el número 10).

"The Daily Mail" publica hoy que el primer ministro se vio obligado a desembolsar finalmente 58.000 libras (unos 66.000 euros) al no prosperar su plan para que los afiliados hicieran "donativos" mediante una "Fundación de Downing Street" presidida por el lord conservador David Brownlow, que no llegó a constituirse.

La Comisión Electoral ha confirmado que "sigue trabajando para establecer si alguna de las sumas relativas a las obras" en el 11 de Downing Street deben declararse conforme a la ley de financiación de partidos.