Oriol Mitjà: "No se han preparado para hacer seguimiento de contactos"

Barcelona, 17 jul (EFE).- El especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà, que fue asesor de la Generalitat para la desescalada, ha denunciado que "las administraciones no se han preparado lo suficiente para hacer el seguimiento de los contactos".

En una entrevista en RAC-1, el infectólogo ha admitido que también el relajamiento de la ciudadanía ha influido en los rebrotes.

"En los últimos tres meses, ya conociendo la epidemia, las administraciones no se han preparado lo suficiente para hacer el seguimiento de los contactos", ha criticado el médico.

Según Mitjà, "que subiera el número de casos ya era previsible con el desconfinamiento. Pero si tenemos un plan bien definido de qué hacer y con qué recursos, podemos informar a la ciudadanía de cómo podemos manejar. Sin el plan, nos encontramos en situación de descontrol".

Aún así, el infectólogo ha reconocido: "estamos mejor que en marzo. Entonces solo detectábamos una pequeña proporción de casos. Había muchas personas leves que no detectábamos. Pero estamos peor que en junio, porque la adherencia de la ciudadanía a las medidas ha ido disminuyendo".

"La epidemia no se retirará. No hay suficiente inmunidad ni de momento hay factores externos que le afecten. Estamos comprobando que la temperatura no ha parado el virus", ha añadido.

Según Mitjà, "hay una parte del trabajo que tienen que hacer las administraciones. Hay dos estrategias para evitar los contactos: se pueden hacer microconfinamientos de edificios, de barrios o de pequeñas áreas para detener que se disemine, o reforzar la búsqueda y aislamiento de contactos. Aislando un contacto y toda su familia, la transmisión se reduce un 40 % y si se hace con todos sus contactos, baja un 85 %".

"Espero que de cara al otoño, la administración reaccionará y pondrá los recursos que se necesitan. La clave es entender que hay una problemática grave y que el coronavirus no lo pararemos sin hacer nada", ha concluido Oriol Mitjà, que criticó que el gobierno catalán no hiciera caso al plan de desescalada y vuelta a la normalidad que él le proporcionó por escrito, en el que incluía, entre otras cosas, hacer seguimientos mediante móviles y crear un pasaporte de inmunidad.