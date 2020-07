Ortuzar pide a Sánchez no llamar al PNV mientras no aclare el endeudamiento

San Sebastián, 21 jul (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que "no entiende" el "trato" que recibe del Ejecutivo, al que reprocha no haber convocado la comisión mixta para fijar la capacidad de endeudamiento de Euskadi, y ha advertido a Pedro Sánchez de que "no llame a la puerta" de su partido mientras esto no se aclare.

En una entrevista en Onda Vasca, Ortuzar ha remarcado que el PNV votará no en el Congreso a las medidas de la Comisión para la Reconstrucción y ha subrayado que su formación está "molesta y enfadada" por la falta de respuesta por parte del Gobierno a la convocatoria de la comisión mixta del Concierto Económico para conocer la capacidad de endeudamiento del País Vasco.

"Así no se trata al que se denomina socio preferente", ha remarcado Ortuzar.

"No entendemos por qué Sánchez nos hace esto, porque no le pedimos dinero sino que queremos saber la suma que vamos a pagar nosotros. No vamos a pasar la factura al Gobierno como hacen otras comunidades autónomas", ha indicado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sabe que mientras esto no se aclare mejor que no llame a la puerta del PNV".

"Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. No puede ser que el PNV sea socio estratégico para dar los votos pero no para cumplir los acuerdos", ha concluido.