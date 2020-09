Paco Cabezas dirigirá la serie policiaca "La novia gitana"

Madrid, 30 sep (EFE).- ViacomCBS International Studios (VIS) y Diagonal TV, la productora de ficción del grupo Banijay, han anunciado este miércoles que Paco Cabezas dirigirá el thriller policiaco "La novia gitana", el proyecto ya anunciado previamente por ambas compañías.

Reconocido a nivel nacional e internacional como guionista, director y productor en proyectos de cine y televisión como "Aparecidos", "Carne de Neón", "Rage", "Mr. Right", "Penny Dreadful", "The Alienist, Deadly Class", "The Strain" o "Fear The Walking Dead", Paco Cabezas liderará el desarrollo creativo de la adaptación para TV de la novela homónima de Carmen Mola.

"Llevaba años buscando un proyecto de thriller policiaco, donde mezclar una trama callejera y humana con una pizca de terror para aplicar todo lo aprendido en Hollywood rodando series americanas. Y con "La novia gitana" he encontrado el material perfecto", ha comentado Paco Cabezas en el comunicado de Diagonal TV.

Cerca de 150.000 ejemplares vendidos y su publicación en diez países evidencian el fenómeno que nació en 2018, convertido en una trilogía que completan “La red púrpura” y “La nena”.

La historia de Carmen Mola, seudónimo tras el cual se esconde una misteriosa escritora de la que nada más se sabe, narra la obsesión de la inspectora Elena Blanco por resolver el crimen de la novia gitana.

Elena Blanco, inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente y obsesionada con el trabajo, atormentada por un oscuro suceso de su pasado y que Intenta espantar sus fantasmas a base de alcohol, sexo y música.

En esas circunstancias, Blanco busca al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana desaparecida tras su despedida de soltera y con la que alguien ha realizado un macabro ritual que reproduce la muerte de su hermana siete años atrás.