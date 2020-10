Pepi Labrador, de empleada de la limpieza a cómica a los 59 años

Barcelona, 3 oct (EFE).- La monologuista de Badalona Pepi Labrador, que está de gira con su espectáculo "Algo Pasa con Pepi", ha explicado en una entrevista con Efe que cuando llega a los teatros a actuar creen que es "la madre del cómico" o "la señora de la limpieza que va a poner el escenario a punto".

Con 59 años, y pese a la pandemia, empieza a poder "independizarse" de su trabajo limpiando casas y cuidando niños para vivir de su gran ilusión: la comedia, un giro de guión poco habitual entre las mujeres de su generación, acostumbradas a atender todas las ilusiones a su alrededor salvo las suyas propias.

"Cuando termino el monólogo siempre suelo dirigirme a las mujeres y decirles que les voy a dar un consejo: sé que las mujeres llevamos el peso de la familia, el trabajo y los cuidados a la espalda, pero hay que luchar por los propios sueños porque a veces los sueños, si sueñas muy fuerte, se hacen realidad", ha apuntado.

Labrador, viuda desde hace algo más de un año, ha explicado el valor "terapéutico" que el humor ha tenido en su vida, por ejemplo para hacer frente a la enfermedad de su marido.

"No concibo la vida sin comedia. No es un trabajo, es una forma de vida. Es tener un problema y pensar: tengo que escribir sobre esto, hacerlo y evadirte", ha explicado.

Destaca además el apoyo de su familia, incluidos su hijo y su madre, de 93 años, quien la llama de madrugada cuando tiene alguna actuación fuera de Cataluña para saber si le ha ido bien.

"Y el apoyo que tuve de mi marido. Que ahora la gente tiene la mente más abierta, pero en mi generación no todos los hombres entendían que su mujer se fuera a un bar a contar su vida sobre un escenario y volviera a las tres de la mañana", ha explicado.

Labrador reivindica que conoce a muchas mujeres de su edad que son "auténticas perlas graciosísimas", pero no dan el paso de labrarse una carrera en la comedia o en la que sea su pasión.

Según la cómica de Badalona, "más amas de casa deberían subirse al escenario".

"Si lo analizas, no hay muchas cómicas casadas y con hijos de mi edad", ha apuntado Labrador, que reivindica un espacio para ellas tanto en los teatros como en la televisión, donde se programa y contrata a otros perfiles de cómicos habitualmente.

"Uno de mis sueños es trabajar con Andreu Buenafuente. Le he escrito un correo electrónico que lleva el asunto 'ábreme, que se me pasa el arroz", ha dicho entre risas.

Labrador ha afirmado que le quedan "muchas ilusiones por cumplir", y ha dicho sentirse afortunada porque pese a la pandemia le sigan surgiendo "bolos" todas las semanas por España, así como por haber estado programada todo septiembre en la Sala On de Barcelona, un espacio que dedica varias noches de los fines de semana a la comedia.

Echando la vista atrás, ha explicado que su primer recuerdo relacionado con la comedia es de cuando era una niña y veía a humoristas en televisión como Lina Morgan, que la "volvían loca".

"Desde siempre me ha gustado contar chistes y mi familia y amigos me decían que tenía que ser cómica. Con 47 años me presenté a un concurso de monólogos y lo gané. El organizador me dijo que no podía dejarlo porque era una artista y eso, que ocurrió la misma semana que le diagnosticaron la enfermedad a mi marido, me hizo decidirme a empezar a cambiar de vida", ha declarado.

En su último espectáculo, Pepi Labrador habla de la relación con sus amigas, pero también de ser una mujer de mediana edad, e incluso de sexo o su experiencia con el 'satisfyer' y las redes sociales.

"Se puede hablar de todo, por qué no, aunque a mí me gusta hacerlo de forma sutil, para todos los públicos", ha explicado la cómica, que dice hacerle especial "ilusión" que sus textos provoquen la risa tanto de "público de 20 como de 80".

Labrador, que anteriormente tuvo el espectáculo "Viva la Pepa" y ha participado en televisión en Comedy Central y Got Talent, también es la creadora del festival solidario "Lo comido x lo reído", en Badalona, así como de la gala Open Arms en Sant Adrià de Besòs.

Lara Malvesí