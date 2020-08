Perera mantiene su idilio con Huelva hasta en la "nueva normalidad"

Huelva, 2 ago (EFE).- Miguel Ángel Perera volvió a corroborar un año más que La Merced es una de sus plazas talismán, esta vez con una gran faena de dos orejas a un buen toro de Cuvillo, que le convirtió en el primer triunfador de las Colombinas de Huelva, la primera feria importante que se celebra en la "nueva normalidad".

Nueve orejas en una exitosa tarde de rejones en Almoguera (Guadalajara)

Saber más

Antes de inicio del festejo tuvo lugar un acto de reivindicación por parte de profesionales del toro sobre el trato que se le está dando por parte de la Administración con respecto a las ayudas a los trabajadores en el sector.

Con una pancarta con el lema "Los toreros somos cultura. No a la discriminación", se leyó un manifiesto en defensa de la tauromaquia y sus profesionales. Igualmente, se dieron las respectivas recomendaciones para el público asistente en cuanto a los protocolos COVID, siendo obligatorio el uso de mascarillas y de distancia social en los tendidos.

No tuvo mucha historia el jabonero que abrió plaza, manso y tardo en la muleta, aunque Perera le consiguió enhebrar una buena serie por el pitón derecho a base de tirar de él con la muleta por abajo. Buena fue la brega Curro Javier, e importante también con los palos Javier Ambel, que se desmonteró.

Fue en el cuarto donde se vivieron los momentos más intensos de la actuación de torero extremeño. Desde el recibo capotero a pies juntos, donde templó la magnífica embestida del "cuvillo", en una serie de verónicas muy aplaudidas, y en un quite por tafalleras.

Nota alta también aquí para la infantería de plata, sobre todo Curro Javier, que clavó dos magníficos pares.

Comenzó Perera la faena de rodillas en los medios con una serie en redondo. Ya en pie, dos series por cada pitón, con mando, cadencia y mano baja, hicieron las delicias del público, entregado totalmente. El epílogo llevó al delirio a los tendidos, con el torero otra vez de hinojos y gustándose en el toreo de cercanías, sacándose al toro por ambos pitones, con circulares.

La estocada certero hizo rodar al animal, al que cortó las dos orejas. Continúa el idilio del torero extremeño con la afición de Huelva.

No consiguió Cayetano el lucimiento en ninguna de sus actuaciones. En el primero de su lote, un toro escaso de fuerzas y sin emoción, el trasteo no alcanzó grandes cotas, a pesar de afanarse el hombre en un largo trasteo. Lo mejor, la estocada, en corto y por derecho.

El quinto fue un toro sin clase alguna con el que Cayetano tampoco encontró el acople deseado más allá de algunos detalles. Mató al animal de estocada tendida y descabello.

El tercero de la tarde, primero de Pablo Aguado, fue el más terciado de la corrida. En el quite por chicuelinas, trastabilló al torero, que quedó a merced del toro, aunque acabaría haciéndose el quite él mismo con una larga cambiada. El paso por el caballo fue testimonial con un puyazo al relance del capote.

El toro, encastado, no acababa de irse del engaño del sevillano, que no se acabó de acoplar a esas embestidas tan enrazadas. Más allá de algún muletazo de buen trazo, la faena no alcanzó grandes cotas por los múltiples enganchones.

En el último, lo recibió con verónicas cadenciosas y de buen trazo. Este toro fue más acorde a la tauromaquia de Aguado, aun sin humillar en demasía y con escaso recorrido, pero de embestidas templadas, que permitieron al sevillano mostrar su torería, sobre todo por el pitón derecho.

Pero tampoco acabó de redondear Aguado, dejando con la miel en los labios a los espectadores que le esperaban con ganas tras la exitosa tarde del pasado año en este mismo ruedo.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Núñez del Cuvillo, justos de presentación, encastados, nobles y de juego variado. Los mejores, el bravo tercero y el encastado y noble cuarto.

Miguel Ángel Perera, de lila y oro: estocada desprendida (ovación tras aviso); estocada, (dos orejas).

Cayetano, de azul rey y oro: estocada (ovación tras aviso); estocada y descabello (ovación tras leve petición).

Pablo Aguado, de azul marino y oro: dos pinchazos y estocada (ovación); pinchazo, otro hondo y dos descabellos (silencio tras dos avisos).

En cuadrillas, impecable brega de Curro Javier al segundo, en el que saludó Javier Ambel en banderillas. El propio Curro Javier se desmonteró también en el quinto tras dos grandes pares.

Los tendidos del coso de la Merced se cubrieron prácticamente el medio aforo permitido, en tarde calurosa.