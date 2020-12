Picardo: Se busca acuerdo que facilite la vida a los ciudadanos en la Verja

Madrid, 23 dic (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado esta noche que los gobiernos de Reino Unido, Gibraltar y España están intentando llegar a un acuerdo "que facilite la vida de todos los ciudadanos que tienen que transitar por la Verja".

En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, Picardo ha asegurado también que si hubiera un acuerdo para que Gibraltar formara parte del espacio Schengen, que permitiría la libre circulación de personas entre España y Gibraltar, ya lo habría anunciado, pero aseguró que está trabajando "muy duro" para que se produzca un acuerdo que lo permita.

El ministro principal ha calificado de "muy buena" la noticia sobre el inminente acuerdo del Brexit tanto "para el Reino Unido y todo el conjunto de los miembros de la UE" como para la ciudadanía europea.

"Espero que eso se declare ya oficialmente a nivel político y luego se pueda ratificar por los Parlamentos", ha dicho.

Sobre cómo afectará dicho acuerdo a la situación de Gibraltar, Picardo ha explicado que lo que se está intentando es pactar "un principio de acuerdo entre los gobiernos de Reino Unido, Gibraltar y de España en relación a Gibraltar y sus circunstancias específicas que sea en paralelo con el acuerdo del Reino Unido y la UE".

Ha recordado que en la frontera entre Gibraltar y España nunca ha habido libre movimiento de mercancías. "Existe hoy por hoy una frontera dura entre Gibraltar y España en relación con el movimiento de mercancías", ha asegurado.

No obstante, y ante la posibilidad de que no se produjera ese acuerdo definitivo sobre el Brexit, el ministro principal de Gibraltar ha asegurado que mantiene una relación "muy fluida" con España si no hubiera pacto de cara al 1 de enero.

"Creo que habrá un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la UE y espero que también haya un acuerdo entre el Reino Unido, España y Gibraltar para ver cómo vamos a encajar un nuevo acuerdo", ha afirmado Picardo, quien espera que "no haya una frontera entre Gibraltar y la UE".