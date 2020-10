Planas: El desafío ahora es lograr una buena aplicación de la PAC para España

Madrid, 28 oct (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado este martes que cada Estado miembro tiene que presentar un Plan Estratégico para la implementación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en cada país y que el desafío es lograr "una buena aplicación" para España.

Planas ha respondido así, en el Pleno del Congreso, al diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, quien reclamaba que existieran distintos planes para responder a las diferentes realidades agrarias en España: "El País Vasco tiene plena competencia agrícola y fiscal, y voluntad política para hacerlo".

En este sentido, Planas ha insistido en que tras lograr en julio "un magnífico resultado financiero de 47.724 millones para España" y en octubre un "buen acuerdo" para compatibilizar la rentabilidad de los agricultores y la protección ambiental, ahora "el desafío es lograr una buena aplicación de la PAC para España".

"Venimos trabajando con las comunidades autónomas, con respeto a la Constitución y al estado autonómico, para lograr un instrumento eficaz para que los agricultores puedan afrontar los retos de futuro", ha afirmado el ministro.

"Ese es el objetivo. No nos distraigamos", ha asegurado, tras resaltar que hay que lograr "el mejor instrumento para conseguir que la actividad agrícola sea sostenible económica, social y medioambientalmente".

En su intervención, el diputado vasco ha lamentado que no se haya defendido en Bruselas que hubiera diferentes planes estratégicos, "una subsidiaridad en la implementación", porque a su juicio no hacerlo es no defender el estado competencial.