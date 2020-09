Planas recuerda que la estrategia verde europea es "un punto y aparte" para el sector

Madrid, 7 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que las estrategias verdes europeas son un "cambio de orientación" en las políticas agroalimentarias, "un punto y aparte" que el sector tiene que "interiorizar" de cara al desarrollo de los próximos años.

"Se va a producir un cambio de orientación más sustantivo y la crisis de la pandemia no ha hecho sino reforzar la necesidad en el conjunto de los sectores de acelerar y acentuar ese cambio hacia la sostenibilidad. En definitiva, de pasar de una economía puramente lineal a una economía circular y sostenible, que creo que es en definitiva el nuevo enfoque", ha alegado Planas.

Esta afirmación la ha realizado Planas en referencia al Pacto Verde Europeo y a la Política Agraria Común (PAC), así como a las estrategias "De la granja a la mesa" y "Biodiversidad", durante su participación en el foro virtual "Implicaciones de la estrategia verde de la Comisión Europea para la alimentación en España", convocado por Agrifood Comunicación.

España “está bien situada para hacer frente a los retos que se plantean”, ha resaltado Planas, quien ha valorado que, antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, el sector contará con un tiempo útil para avanzar en estos nuevos retos que marcarán la próxima década.

Pese a haber defendido estos proyectos, Planas ha recordado que hacen falta recursos para que la cadena agroalimentaria pueda adaptarse y ha destacado entre los factores clave el tiempo, la flexibilidad y el presupuesto.

Respecto a la producción ecológica, el ministro ha hecho hincapié en que, en España, la proporción de superficie agraria útil ecológica es del 9,6 %, lo que coloca al país "en cabeza de la Unión Europea" y hace que alcanzar el objetivo del 25 % para 2030 sea "perfectamente lograble".

Asimismo, ha destacado que el sector agroalimentario participará del fondo de recuperación, en particular en lo referente a sostenibilidad y digitalización, para poder llevar adelante el Pacto Verde.

Durante este foro, en el que también han participado representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, Ecovalia, Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), Foro Interalimentario, Fundación Global Nature y de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), han recalcado que para llevar a cabo estos cambios hacen falta instrucciones precisas.

En esa línea, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, ha explicado que todas estas políticas europeas "abren un debate", ya que presentan "unos objetivos de sostenibilidad muy ambiciosos" con los que quieren colaborar, pero "inquietan las herramientas a disposición para avanzar".

"La sostenibilidad económica y social pensamos que no se van a poder alcanzar si no se garantiza la sostenibilidad económica", ha expuesto Herrero, quien ha agregado que no ven que ni las estrategias europeas ni la nueva PAC planteen "nuevas herramientas que tengan eficacia" para asegurar la sostenibilidad del sector.

Asimismo, ha cuestionado que las exigencias que se piden a los países de la Unión Europea sean las mismas que se impongan a las importaciones de países terceros.

Por su parte, el presidente de la asociación Ecovalia, Álvaro Barrera, ha alegado que España está "en un punto de partida muy bueno" y va "muy bien en producción" ecológica, pero ha insistido en que "falta promoción y consumo de producción ecológica" por parte de los consumidores finales, una observación con la que ha coincidido el presidente de ACES, Aurelio del Pino.

En las conclusiones finales, los ponentes han apostado por una mayor formación e información, tanto a los eslabones de la cadena como a los consumidores, un incremento del apoyo institucional, mejores innovaciones y el impulso de la digitalización.