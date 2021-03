La policía noruega abre un caso contra la primera ministra por violar las restricciones

Copenhague, 19 mar (EFE).- La policía noruega ha abierto este viernes una investigación para determinar si la primera ministra, Erna Solberg, violó las restricciones fijadas por las autoridades por el coronavirus en la celebración de su cumpleaños.

Solberg y su familia alquilaron dos apartamentos en la estación invernal de Geilo (sureste) el mes pasado para festejar el sesenta cumpleaños de la jefa de Gobierno, según reveló la televisión pública noruega NRK.

Trece personas se juntaron en un restaurante el 25 de febrero, lo que iría contra las reglas que prohíben a más de diez reunirse para un evento privado, aunque Solberg no pudo asistir a última hora porque se tuvo que desplazar a Oslo para ser tratada por un oculista.

"Yo, que todos los días le hablo a los noruegos de las reglas, debería conocerlas mejor. Pero la verdad es que no lo he hecho lo suficientemente bien y no sabía que cuando una familia sale junta y son más de diez, entonces es un evento", dijo a NRK Solberg.

La primera ministra aseguró que solo tenía ganas de "pedir disculpas", algo que además ha hecho en su página de Facebook.

Solberg reconoció también que al día siguiente de la visita al restaurante, catorce personas, ella sí incluida esta vez, se juntaron en un apartamento para otra cena de celebración, lo que como mínimo iría en contra de las recomendaciones nacionales para las reuniones privadas.

"La investigación deberá aclarar qué es lo que ocurrió y si se puede hablar de una violación de las reglas locales o nacionales", señaló en un comunicado la policía del distrito sureste.

Una vez finalizado el informe policial será la fiscalía la que decida si hay base para emprender acciones legales contra Solberg y su familia, que podrían ser obligados a pagar una multa.

La conservadora Solberg ejerce desde 2013 como primera ministra de Noruega, que el próximo 13 de septiembre celebrará elecciones legislativas.