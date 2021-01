Ponente del TC plantea avalar la competencia del Supremo para juzgar el "procés"

Madrid, 25 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) abordará esta semana el primer recurso contra la sentencia del "procés" en un pleno donde está previsto que los magistrados debatan la propuesta del ponente de avalar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los líderes independentistas catalanes.

El debate se centrará en el recurso de la exconsejera catalana de Gobernación Meritxell Borràs, una de las que no fueron condenados a pena de prisión, sino a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia, según informan a Efe fuentes jurídicas.

Borràs acudió al TC al considerar vulnerados varios de sus derechos fundamentales como el del juez predeterminado por la ley porque estima que quien debía haberla juzgado es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no el Supremo.

El Constitucional estudiará el borrador de sentencia elaborado por el magistrado y ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, en el que plantea respaldar la tesis del Tribunal Supremo y avalar su competencia para juzgar estos hechos.

Un planteamiento de especial relevancia, según las fuentes, dado que, de confirmarse, será de aplicación para el resto de condenados, que han recurrido esta misma cuestión desde el inicio de la causa.

Y también porque podría interpretarse en clave de respuesta a la Justicia belga, que recientemente avaló el rechazo a entregar a España al exconsejero catalán Lluís Puig, uno de los líderes independentistas que no fue juzgado por huir del país, al considerar que el juez del Supremo Pablo Llarena no era competente para dictar la euroorden contra él.

Es más, algunos condenados se sirvieron de esta resolución para pedir su libertad y la propia Borràs la aportó al TC para que la tuviera en cuenta.

Desde hace semanas, los magistrados ya tienen encima de la mesa la propuesta que aboga por ratificar la posición del Supremo y será previsiblemente este jueves cuando comiencen a estudiarla, explican las fuentes.

Aparte de la competencia del Supremo para juzgar los hechos, también abordarán la proporcionalidad de la multa impuesta a Borràs, un asunto en el que, según las fuentes, se prevé algo más de debate sobre si se tuvo suficientemente en cuenta su situación personal y patrimonial a la hora de fijar la cuantía.

Tras su recurso, la idea del TC es abordar en el siguiente pleno el presentado por el exconseller de Justicia Carles Mundó y, dejar para marzo los de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y exdiputado Jordi Sànchez.

El último será el del exvicepresidente del Govern y líder de ERC Oriol Junqueras por ser el más complejo y el que recoge un mayor número de motivos sobre vulneración de derechos fundamentales, pero la intención del tribunal es resolverlos todos antes del verano.

Además, el TC aún tiene pendiente dar respuesta a las solicitudes de recusación contra el magistrado Antonio Narváez, en quien los condenados ven falta de imparcialidad, un asunto que no se llevará al pleno que comienza mañana en el tribunal.

Las fuentes consideran que su recusación no afectaría al recurso de Borràs dado que la exconsejera no la planteó y porque las razones esgrimidas por los condenados para apartarle se deben a unas declaraciones del magistrado que tienen más que ver con el delito de sedición, por el que ella no fue condenada. EFE

