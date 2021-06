Pontón defiende los indultos como una “solución política” en Cataluña

Santiago de Compostela, 7 jun (EFE).- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido este lunes que se indulte a los presos independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como “solución política a un debate de calado”.

“Es conocida la posición del BNG, nosotros creemos que en Cataluña hay un conflicto que es político que requiere soluciones políticas”, ha remarcado la líder nacionalista en rueda de prensa.

Además, ha señalado que su formación no “solo está a favor de los indultos, sino también de que pueda haber una amnistía”.

A este hilo, ha lamentado que “una vez más, el PP repita la misma política errática” que ya cometió respecto al Estatut, ha dicho después de que el PP iniciase una recogida de firmas contra la concesión de los indultos a los líderes del "procés".

En otro orden de cosas, la nacionalista ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que en una entrevista en Cadena Ser opinó que el Bloque "no sabe gestionar su éxito, porque al final su éxito acaba siendo el éxito de Feijóo".

“Hace mucho que vengo aplicando una máxima en política que me parece que es importante y es la de no confundirse de adversario; no lo hice nunca y no lo voy a hacer a día de hoy”, ha zanjado al respecto.