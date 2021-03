Populares en el PE: “No necesitamos lecciones” de Fidesz sobre política

Bruselas, 3 mar (EFE).- El líder del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, dijo que su formación “no necesita lecciones” por parte del partido de Viktor Orbán, Fidesz, después de que su delegación de eurodiputados haya abandonado el grupo parlamentario hoy tras una larga disputa abierta con la cúpula de esta familia política.

“No necesitamos ningún tipo de lección sobre cómo proteger el orden, cómo definir nuestra familia o crear empleo. Esto no va de la sustancia, va de provocaciones contra Europa, sobre derechos fundamentales y Estado de derecho”, explicó Weber a la prensa en un encuentro telemático.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha anunciado esta mañana que los doce eurodiputados de Fidesz abandonarían el grupo popular justo después de que esta formación aprobara una reforma de sus normas de funcionamiento que hubiera permitido acelerar la suspensión de estos miembros.

El tira y afloja entre el partido gobernante en Hungría y los populares lleva meses recrudeciéndose a raíz de que uno de sus diputados acusara al alemán Weber de expresarse “como la Gestapo”, tras la oposición frontal del Gobierno de Orbán al mecanismo para vincular los fondos europeos al cumplimiento del Estado de derecho o las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las leyes húngaras sobre financiación de ONG extranjeras o trato a refugiados.

A juicio del líder popular en la Eurocámara, Fidesz “ya no se basa en los valores” de figuras fundacionales de la Unión Europea, como el ex primer ministro de Francia Robert Schuman o el excanciller alemán Helmut Kohl, y son ellos quienes “se han alejado del Partido Popular Europeo”, no a la inversa.

El eurodiputado español Esteban González Pons, quien ha encabezado el grupo de trabajo para cambiar las normas del grupo, señaló que el primer aviso de Orbán de que se iría del grupo si se procedía con la reforma, en una carta la semana pasada, transformó la discusión en “más política que procedimental” dentro del grupo.

“Nos obligó a hacernos tres preguntas: ¿somos dueños de nuestras decisiones? ¿Puede Orbán dividirnos? ¿Somos un grupo de centroderecha, moderado y proeuropeo?”, planteó González Pons.

Para el eurodiputado español, el grupo “ha respondido de forma categórica”, con 148 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, a estas preguntas y, por tanto, está unido “en defensa de sus principios y valores”.

La salida de Fidesz implica que sus doce diputados pasen a formar parte del grupo de los no inscritos, sin el apoyo y la infraestructura que ello supone, así como sin los turnos de palabra en los plenos que corresponden a los grupos más grandes y sin poder acceder a las presidencias de las comisiones parlamentarias.

No obstante, pueden negociar su adhesión a otros grupos situados a la derecha del PPE en el espectro político, como los conservadores y reformistas, donde están Vox y el partido de Gobierno en Polonia, Ley y Justicia, aliados naturales de Orbán en asuntos como los expedientes abiertos por Bruselas por incumplimiento de los valores europeos o el reciente veto al plan de recuperación poscoronavirus.

Fuentes del grupo conservador dijeron a Efe que su delegación polaca (el partido gobernante en dicho país, Ley y Justicia) ha mantenido contactos con Fidesz para una posible adhesión al grupo, aunque no determinaron cuán avanzadas están las conversaciones.

También podrían encajar en la ultraderecha de Identidad y Democracia (con la francesa Agrupación Nacional, Alternativa para Alemania o la Liga italiana), donde algunos diputados ya han dicho en el pasado que les darían la bienvenida.

Fidesz todavía permanece en el partido de los populares europeos, donde está suspendido a la espera de la celebración de un voto para confirmar su expulsión definitiva.