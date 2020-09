PP abre expediente a Fernández Díaz por Kitchen y PSOE y UP señalan a Casado

Madrid, 18 sep (EFE).- El PSOE ha pedido hoy explicaciones al líder del PP, Pablo Casado, por la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el caso Kitchen y UP lo ve como prueba del "uso ilegítimo de los aparatos del Estado" para persecuciones ideológicas, mientras que el PP solamente ha anunciado la apertura de un "expediente informativo" y defiende su declaración ante un juez como un elemento del Estado de Derecho.

El juez imputa al exministro Fernández Díaz en el caso Kitchen

Tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como imputado a Fernández Díaz en la pieza Kitchen, donde se investiga una supuesta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos comprometedores para dirigentes del partido, PSOE y Unidas Podemos han apelado a la responsabilidad del PP en la trama.

Fuentes de la dirección del PSOE han asegurado a EFE desde filas socialista se insta a Casado a que de explicaciones porque "entonces y ahora" tenía un "cargo de responsabilidad" en el partido y han opinado que no puede utilizar "como excusa" que Fernández Díaz no ocupa en la actualidad ningún cargo en su formación, o que cuando ocurrieron los supuestos hechos investigados, él solo era un diputado por Ávila.

"La corrupción del PP es pasada, presente y futuro", han añadido las mismas fuentes y han opinado que para el PSOE "todos los caminos de la corrupción conducen a Génova 13", donde se ubica la sede del PP.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, insistido en Twitter en la tesis de "las cloacas del Estado" creadas por el PP y ha arremetido contra los populares al ver dicha cuestión como una prueba del "uso ilegítimo de los aparatos de Estado para proteger a delincuentes y perseguir a adversarios políticos".

Asimismo, ha indicado que "la cloaca que organizó el PP en Interior es una de las mayores vergüenzas de la democracia".

En el PP solo se ha pronunciado la dirección nacional y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, el PP ha anunciado que ha abierto un expediente informativo al ex ministro del Interior, al tiempo que fuentes de la dirección han recordado que la apertura del mismo se hace siguiendo escrupulosamente lo que establecen los estatutos del partido en los casos en que un militante es imputado.

Por su parte, Núñez Feijóo, ha expresado que "cualquier militante o exdirigente" del PP "irá a declarar" si es llamado, pues su partido defiende "el Estado de Derecho", y ha apuntado que "si el juez o cualquier autoridad judicial considera que una persona debe declarar se le llama a declarar y declarará".

"No vamos a criticar esta decisión judicial, ni vamos a decir que es una persecución de fiscales y de jueces hacia un partido político. Eso ya se lo dejamos a partidos que están en el Gobierno", ha añadido el presidente gallego.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acuerda citar a declarar el próximo 29 de octubre al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez -que ya estaba imputado-, y un día después a Fernández Díaz, mientras que no ha citado como imputada a la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal a la espera de la declaración de Martínez.