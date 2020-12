El PP no cree que el Gobierno se atreva a indultar a los condenados por el procés

Madrid, 28 dic (EFE).- El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha asegurado este lunes que no cree que el Gobierno se atreva a conceder los indultos a los condenados por el "procés".

López ha respondido en una entrevista con Onda Madrid a las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien afirmó en "La Vanguardia" que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia".

Según López, "si se concedieran estos indultos, además de estar contrariando claramente la Ley del Indulto y el fin del indulto, se estaría rozando la ilegalidad no solo administrativa, sino también penal".

Argumenta el secretario de Justicia del Partido Popular que el derecho de gracia "no es absoluto" porque uno de los elementos que exige la ley es que haya "pruebas del arrepentimiento de los condenados" y en este caso hay "pruebas de todo lo contrario".

"Muchos de los condenados no solo no se arrepienten, sino que dicen que volverían a hacer lo mismo, justifican lo que hicieron y no asumen su culpa", ha recalcado López, que cree que un indulto a "este grupo de delincuentes" puede contrariar "el orden penal".

"No pueden hacer lo que les venga en gana", defiende, aludiendo a sentencias del Tribunal Supremo que han anulado indultos.

López espera que alguien del Gobierno desautorice a Ábalos. No lo ha hecho la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha señalado que el Ejecutivo puede decidir los indultos pese al informe contrario de la Fiscalía, que a su juicio abunda en una posición contraria a la sala que emitió la sentencia.

El vicesecretario de Justicia de los 'populares' ha afirmado además que "en este momento no se está negociando" la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantice que Unidas Podemos no va a estar en la negociación.