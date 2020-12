El presidente argentino cree que ha hecho "un trabajo muy grande" en su primer año

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este jueves, al cumplir un año en el poder, que aunque se encontró a su llegada con "un escenario particularmente ruinoso" y debió enfrentarse a lo "desconocido" del coronavirus, con "mucho esfuerzo" su Gobierno ha hecho "un trabajo muy grande".

"Hemos hecho un trabajo inusual en la política, que es haber gobernado en lo desconocido", comenzó diciendo el jefe de Estado al contestar a una pregunta sobre el balance de su gestión en una conferencia de prensa en Buenos Aires, que estaba destinada a comunicar los avances sobre la inminente llegada de la vacuna del coronavirus.

Según el jefe de Estado, que con la exmandataria Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta ganó las elecciones de 2019 al conservador Mauricio Macri (2015-2019), el país que dejó este último estaba en "un escenario particularmente ruinoso, donde la salud pública había quedado totalmente desamparada".

"En marzo (con la irrupción de la pandemia) cambiaron todos nuestros objetivos, pero cambiaron en el sentido de que tuvimos que priorizar otras cosas", agregó.

"Si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en este año, dice la Universidad Católica Argentina, la indigencia no sería del 10 %, sería del 27 %. Y la pobreza no sería del 44 %, sino que sería de 10 puntos más", aseveró al respecto de la delicada situación social tras más de dos años y medio en recesión, agravada por la pandemia.

ORDENAR UNA ECONOMÍA "DESQUICIADA"

Fernández insistió en que su Gobierno ha podido aún así "volver a poner medianamente en orden una economía absolutamente desquiciada por la deuda" que arrastra Argentina.

"Y hemos podido en ese contexto llevar adelante algo de lo que el mundo se asombra, que es haber logrado un acuerdo con acreedores particularmente ventajoso para Argentina", subrayó, en referencia a las negociaciones llevadas adelante con los tenedores de deuda soberana.

El presidente apostó a que hoy, justo cuando cumple un año gobernando, se esté "poniendo un punto de inflexión" con la llegada de la vacuna contra la covid-19, que según remarcó va a empezar a permitir ver de qué modo se encara el futuro de otra manera.

"Sabiendo que de algún modo empezamos a controlar el riesgo de la pandemia. Y la ironía es que ocurre el 10 de diciembre", añadió.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

De cara a 2021, el mandatario consideró que se dan "todas las oportunidades" para "hacer las cosas bien entre todos, unidos" y poder "sacar adelante el país y sacar a los que más necesitan del estado de postración en el que están".

"Tenemos una enorme ventaja: el año que viene la Argentina se libró de pagar 12.500 millones de dólares de intereses (de deuda) y esos recursos podremos volcarlos a la producción, el trabajo y atender a los que la están pasando peor", sentenció.

"Siento que con mucho esfuerzo hemos hecho un trabajo muy grande, que lo pudimos hacer porque millones de argentinos nos acompañaron, más allá de algunos que no lo hicieron, y que para adelante tenemos toda la posibilidad de empezar a cambiar la realidad", concluyó, seguro de la necesidad de "construir otra normalidad" porque con la vieja "un día apareció un virus y nos dejó en evidencia".