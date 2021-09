Presidentes y consejeros delegados del IBEX 35 cobraron un 5,8 % más en 2020

Madrid, 17 sep (EFE).- La retribución media de los consejeros ejecutivos, principalmente presidentes ejecutivos y consejeros delegados, del IBEX 35, creció un 5,8 % en 2020, hasta los 3,4 millones de euros, como consecuencia del impacto que tuvieron los planes retributivos plurianuales de una de las compañías.

Los citados planes plurianuales que corresponden a una única sociedad cotizada, que fue Acciona, "implicó que la retribución de sus dos consejeros ejecutivos se incrementara en 48,7 millones de euros", según explica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el informe de las retribuciones de los consejeros de las compañías cotizadas publicado este viernes.

Sin ese vencimiento concreto, aclara la CNMV, la remuneración media de los consejeros ejecutivos del IBEX 35 disminuyó un 18,2 % en 2020.

Por su parte, la remuneración de los consejeros ejecutivos del resto de sociedades cotizadas se redujo un 14,1 % en 2020, hasta 705.000 euros.

En cuanto a los consejeros no ejecutivos, su retribución bajó un 4,5 %, hasta 212.000 euros (190.000 euros sin considerar presidentes no ejecutivos) en las sociedades del IBEX 35, y se redujo un 1,1 % (hasta 88.000 euros, 80.000 euros sin considerar presidentes no ejecutivos) en el resto de compañías cotizadas.

Por otro lado, la CNMV ha publicado el informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente también a 2020, que es el sexto ejercicio en el que se ha aplicado, y el primero en el que se han puesto en marcha las modificaciones introducidas tras la revisión realizada en junio.

Según desvela el informe, la presencia de mujeres en los consejos experimentó un aumento de hasta el 26,1 % (23,4 % en 2019) que llegó al 31,3 % en el caso de las compañías del IBEX 35.

Este incremento se produjo en todas las categorías aunque se concentró principalmente en las consejeras independientes.

Las consejeras ejecutivas también aumentaron ligeramente hasta el 5,6 % (una décima más que en 2019).

En 2020 la edad media de los consejeros fue de 60,5 años. En las compañías del IBEX 35 esta media fue ligeramente superior situándose en 61,6 años.

Según el informe, en 2020, el tamaño medio de los consejos de administración se mantuvo sin variaciones respecto a 2019.

Los presidentes de los consejos continuaron siendo mayoritariamente ejecutivos (50 %), sobre todo en las compañías del IBEX 35, donde este promedio llegó al 52,9 %.

El porcentaje de consejeros independientes que ocupó el cargo de presidente del consejo aumentó hasta el 19,9 %.

En 2020 el grado de seguimiento de las recomendaciones fue del 83,7 %, dos puntos menos respecto del año anterior, debido, principalmente, a las citadas modificaciones de junio 2020 cuyo nivel de cumplimiento fue aún nueve puntos inferior a la media, según la CNMV.

La Comisión destaca que el 32 % de las compañías -42,5% en 2019- siguieron al menos el 90 % de las recomendaciones del nuevo Código y una declaró cumplir el 100 %.

Por el contrario, cuatro empresas (dos más que en 2019) registraron un grado de seguimiento inferior al 60 %.