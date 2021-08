Puigneró reta a Sánchez a acelerar sus propuestas de autogobierno para Cataluña

Barcelona, 3 ago (EFE).- El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "se juega en los próximos meses su credibilidad en su proposición de autodeterminación no, autogobierno sí", y lo ha instado a "acelerar" sus propuestas en esta dirección "si realmente creen" en esa solución.

"Son ellos lo que tienen que acelerar las propuestas, los que insisten en que la pantalla del autogobierno es la que toca", ha advertido Puigneró en una entrevista en Catalunya Ràdio, antes de afirmar: "Ayer no se aceleró nada, básicamente vimos propuestas muy inconsistentes y toda una declaración de intenciones de cara a futuras reuniones".

En la misma línea, ha estimado que la reunión bilateral de ayer fue "totalmente insuficiente" y ha pedido "coherencia" al Ejecutivo: "Lo que no puede ser es que nos encontremos sobre la mesa leyes (...) absolutamente regresivas en materia de derechos fundamentales y recentralizadoras. Eso es incompatible con más autogobierno".

También ha avisado de que, si la mesa de diálogo con el Gobierno "se bloquea y no avanza", no se alargará más allá de los dos años pactados entre ERC y JxCat: "Si no da frutos, nuestro objetivo es (...) prepararnos para intentar alcanzar la independencia".

Ha aseverado que "el éxito o el fracaso de la mesa de diálogo dependerá de los hechos", y ha insistido en que "si se bloquea y no avanza, es evidente que no llegaremos a dos años", aunque ha abogado por "dar un poco de margen" para ver cómo evoluciona.

El también conseller de Políticas Digitales y Territorio ha subrayado que si el diálogo entre la Generalitat y el Estado "no da frutos", no insistirán en las negociaciones porque su propuesta pasa por que Cataluña tenga "soberanía".

"Si no da frutos, nuestro objetivo evidentemente es pasar a una nueva pantalla, que sería la de prepararnos de nuevo para intentar alcanzar el objetivo de la independencia más allá de la mesa de diálogo", ha indicado.

Por otro lado, ha descartado que ERC y JxCat negocien en el Congreso de forma conjunta los presupuestos del Gobierno porque los republicanos, ha dicho, "tienen su propia estrategia" y "han dejado claro que su política en Madrid es unilateral".

"Lo único que hemos dicho es que los socialistas en Madrid no nos han venido a buscar para pactar ningún presupuesto de forma seria. No esperamos que esto cambie, pero si cambiara, escucharemos y ya pondremos nuestro precio", ha señalado.

Por último, se ha referido a la polémica fotografía del encuentro entre amigos en el sur de Francia organizado por la periodista Pilar Rahola, en la que figuraban 21 invitados a su "paella de verano", juntos y sin mascarilla, como el propio Puigneró, el expresident Carles Puigdemont, los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig y el exlíder de Podem Catalunya Albano Dante Fachin, entre otros.

"En todo momento cumplí la normativa del territorio y no me la salté", ha resaltado el vicepresidente catalán, quien ha admitido que si bien está "tranquilo", es "evidente" que ese tipo de imágenes "se tienen que tratar de evitar".