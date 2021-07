El 'Resu' presenta el cartel para 2022 en la edición “más grande"

Lugo, 8 jul (EFE).- Los promotores del 'Resurrection Fest' Estrella Galicia han presentado el cartel para 2022, que será la “edición más grande” de la historia de este festival, dado que durará cinco días, al contar con una jornada a mayores, “gratis para todo el mundo” que tenía “abonos para 3 o 4 días” en las ediciones suspendidas, “como premio por guardar sus entradas tanto tiempo” y “confiar” en la organización.

Los organizadores confirmaron que “la mayoría de las bandas siguen en el cartel”, de modo que los asistentes podrán disfrutar el próximo año “de una cabecera increíble”, con Avenged Sevenfold, en su “única actuación en España y una de las pocas actuaciones en Europa”; KoRn, también en su único festival en España; Judas Priest, que celebrará sus 50 años como uno de los referentes del heavy metal; Deftones y Sabaton, “con la mayor producción que han tenido nunca en España”.

A esos grupos, que encabezarán los cinco días de festival, se sumarán otras bandas como Bring Me The Horizon, Rise Against (único festival en España), Bullet For My Valentine u Opeth, “que también brillarán con luz propia”, aseguran los organizadores.

Heaven Shall Burn, Sepultura, Jinjer, Rise of the Northstar, Spiritbox, Caliban, Dagoba, Beyond The Black, Eskimo Callboy, Our Hollow Our Home, y Deadly Apples se mantienen en el escenario principal, mientras y se recupera a Crossfaith y se añade a Alien Weaponry.

Para cerrar “la warm-up” también estarán Bleed From Within y Serrabulho y, por último, Hamlet, Vita Imana, Skunk D.F., Onza, Free City y Bolu2 Death también actuarán en el escenario principal.

En el Ritual Stage actuarán Dark Funeral, Decapitated, Bloodbath, Sylosis, Angelus Apatrida, Vomitory, Enforced, Infected Rain, Neaera, Benighted, Master Boot Record, Dead Label, Gaerea o As Everything Unfolds.

Al Chaos Stage, escenario de hardcore y punk, se subirán Madball, Lionheart, Raised Fist, Knocked Loose, Morning Again, Moscow Death Brigade, Doyle, Employed to Serve, Belvedere, Svalbard, Misconduct, La Armada, Blowfuse, Ruxe Ruxe y True Mountains, entre otros.

Por último, en 'Desert', vuelven Amenra, Nergal con Me And That Man, And So I Watch You From Afar, Toundra, Planet of Zeus, Torche, My Sleeping Karma, The Picturebooks, Celeste, El Altar del Holocausto, Adrift, Regarde Les Hommes Tomber, Frutería Toñi y Chris Masuak, con sus Viveiro Wave Riders Association.

Además, añade la organización, estarán “casi todos los artistas nacionales del año pasado y alguna nueva incorporación, dejando un cartel increíble tras dos años de ausencia”.