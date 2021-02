Sabater (CUP) dice que las condenas no sirven pero que el riesgo de para la vida marca un límite

Barcelona, 28 feb (EFE).- La candidata a la presidencia a la Generalitat de la CUP-Guanyem, Dolors Sabater, ha dicho que "no sirve de nada" condenar los altercados como "si fuese la solución", lo que además, ha precisado, es "hipócrita", si bien ha objetado respecto a la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro que "el riesgo para la vida marca un límite".

En uno de los incidentes más graves de los altercados sucedidos anoche, un grupo de violentos lanzó todo tipo de objetos contra la comisaría de la Guardia Urbana situada en la Rambla y quemó una furgoneta del cuerpo aparcada frente a su sede, con un agente en su interior, que pudo salir por el otro lado del vehículo, donde no habían llamas.

"Solo vemos la criminalización de la protesta, y esto no sirve para nada. (....) Hacer ver que condenarlo es la solución no sirve para nada. Es hipócrita. Es una simplificación que seguramente tranquiliza muchas conciencias, pero que no resuelve el problema", ha opinado Sabater este domingo en declaraciones a RAC1.

No obstante, ha agregado: "Evidentemente, el hecho de que haya una persona dentro del coche -la furgoneta de la Guardia Urbana-, y que pueda haber riesgo para la vida, marca un límite".