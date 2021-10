Salvador Tasqué: El Mestra Clara puede ser una referencia para otras escuelas del país

Vigo, 26 oct (EFE).- El CRA Mestra Clara Torres de Tui (Pontevedra) vivirá mañana un día memorable con la visita de los reyes de España para hacerle entrega del premio que lo acredita como Escuela del Año y que concede la Fundación Princesa de Girona, la cual entiende que este centro “puede ser claramente una referencia para otras escuelas rurales y otras escuelas en general del país".

Así lo ha expresado el director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, en una entrevista con Efe en la que ha desgranado qué ha visto la fundación en el centro tudense para señalarlo como un ejemplo a nivel nacional.

“A través del premio queremos crear referentes de escuelas que destacan por la innovación y por la apuesta por el talento y que sean referentes para el resto de escuelas. Hemos visto una combinación de estos valores, un proyecto de escuela capaz de dinamizar el entorno rural, con participación clara de las familias, con valores como la igualdad o la sostenibilidad integrados en el proceso educativo”, ha explicado Tasqué.

El CRA Mestra Clara Torres es un centro plurilingüe en el que están escolarizados medio centenar de alumnos de educación infantil de cuya educación se encargan 13 profesores, que cuenta con especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música, Inglés y Educación Física y en cuya organización están perfectamente implicadas las familias.

“Además integra a seis parroquias rurales, por lo que puede ser claramente una referencia para otras escuelas rurales y otras escuelas en general”, ha cerrado Tasqué para completar la explicación de por qué el CRA Mestra Clara Torres estará el jueves en todos los informativos del país con la presencia en Tui de don Felipe y doña Letizia.

La visita de los reyes es, en sí mismo, un “reconocimiento al trabajo, una puesta en valor de un proyecto en el que el centro lleva trabajando muchos años”, pero el premio supone otras ventajas para el Mestra Clara Torres.

“Recibirán la ayuda y el soporte de la Fundación como referente en programas de formación y podrán participar en otros eventos para mostrar su modelo. Esta escuela pone en valor el discurso que estamos tratando de transmitir”, señala Tasqué.

La Fundación Princesa de Girona, impulsada por 88 patronos y cuya presidencia de honor recae en Felipe VI en nombre de su hija, la Princesa Leonor, trabaja en tres grandes ámbitos de actuación.

La presencia social de los jóvenes, con la detección y proyección de chavales referentes con talento para que sean modelos contemporáneos para otros; el desarrollo profesional, con promoción de programas para la mejora de la empleabilidad y de las competencias de liderazgo, y el fomento de la transformación educativa, eje en el que se encuadra el premio a la escuela tudense, a través de la formación de jóvenes docentes.

“Buscamos con los premios crear referencias, ayudar a los jóvenes a acelerar su carrera”, explica Tasqué, quien entiende que “hay cierta brecha entre el modelo educativo y lo que demanda la ciudadanía”, la cual pide “más habilidades, que el modelo sea más innovador y dé respuesta a los retos de la sociedad. En la medida que detectamos eso en las escuelas nos gusta reconocerlas”.

Aportar un “granito de arena” para cerrar esa brecha es el objetivo de la fundación, según Tasqué, quien señala que las oportunidades existen para tratar de reducir el alto índice de desempleo juvenil y de abandono escolar que hay en España.

“Nosotros nos guiamos por una filosofía que dice que un país no tiene falta de resultados no por falta de talento sino por no capitalizar adecuadamente ese talento; que ese talento se desarrolle e impacte en la sociedad, que es lo que buscamos en la Fundación”, señala, haciendo especial hincapié en la necesidad de actuar en el rural, donde más importante es, tal vez, cerrar esa brecha de la que habla.

“Los norteamericanos no son más listos, ni los chinos, pero tienen sistemas que han ayudado a que ese talento genere impacto en la sociedad”, añade Tasqué, quien también se refiere a la importancia de escuchar a las generaciones más jóvenes, tanto en España como en el resto de Europa.

“El Parlamento Europeo ha aprobado nominar 2022 el año europeo del talento joven para darle más voz y protagonismo a los jóvenes en la Europa que queremos. Que puedan pensar en asuntos como la descarbonización, la sostenibilidad o el futuro de las pensiones y se expresen al respecto. Nosotros lo intentamos como Fundación. Premiamos a jóvenes para que tengan voz y discurso. Y como nosotros, otras plataformas”, explica.

La idea de la Fundación es potenciar su programa en 2022, “estar con y hablar para la gente joven”, con el objetivo de “crear referencias”.

“Tenemos programas muy sólidos, para crear esas referencias, sobre la empleabilidad, con más de 7.000 jóvenes ya, o sobre la formación docente para introducir enseñanza por competencias en la escuela rural”, explica.

De lo que se trata es de llegar a más jóvenes y ofrecer más soluciones, con programas que les permitan liderar proyectos con propósitos definidos, con plataformas para darles más voz, con la creación de una comunidad de jóvenes interesados en construir su futuro y el de la sociedad.

“El premio que damos ayuda porque da un mensaje claro en la importancia de innovar en el modelo educativo”, subraya.

España tiene que competir en talento, a lo que ayudaría un modelo educativo “más competencial, con nuevas habilidades y capacidades como el liderazgo en el pensamiento crítico o la capacidad de programar”, subraya Tasqué, quien entiende que ese “ha de ser un movimiento que se genere desde abajo, desde los docentes que quieran impulsar un cambio en el modelo”, como sucede con el CRA Mestra Clara Torres de Tui, que ahora verá recompensado su trabajo.

Ramón Martínez