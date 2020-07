Salvador Vega, de las listas electorales a la reaparición en los ruedos

Madrid, 4 jul (EFE).- El diestro Salvador Vega, que ha anunciado su vuelta los ruedos para el próximo 1 de agosto en Estepona (Málaga), se vestirá de nuevo de luces cuatro años después de su retirada y tras haber figurado en las listas del Partido Popular por Málaga en las primeras elecciones generales de 2019.

A la presentación en el mismo ruedo de ese coso malagueño del cartel de su reaparición -que será una de las primeras corridas que se celebren tras la suspensión del estado de alarma- asistió el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, amigo personal de Vega y "culpable" de su inclusión en las listas electorales.

"Elías fue quien me sugirió que entrara en las listas", confiesa a EFE Salvador Vega, que achaca la circunstancia a la que considera "una amistad sana y sin intereses de por medio, desde que Bendodo era presidente de la Diputación de Málaga. Confío plenamente en él y allí donde esté, yo daré siempre un paso al frente".

"De todas formas -matiza el torero- aquello fue casi anecdótico, porque iba el último en la lista, como pasó con otros toreros, tal que Miguel Abellán en Madrid. De hecho, no estoy ni afiliado al Partido Popular, pero sí que quise hacer un guiño al toreo, con la idea de transmitir y defender sus valores, todo lo que aporta a la sociedad y al mundo rural".

Tras quedar ya fuera de las listas en la siguiente consulta electoral, Salvador Vega -de 36 años de edad y con 17 de alternativa- continuó con su trabajo en los negocios familiares, una vez que había toreado su última corrida en la feria de Fuengirola de 2015.

"Pero desde que me quité -explica este torero de calidad y corte clásico- sentía la necesidad interior y vocacional de volver a torear alguna corrida puntual, sin prisa, porque estoy a mis historias, y sin forzar nada, como ha pasado ahora, que todo ha surgido con naturalidad. Así que serán solo cuatro o cinco paseíllos, todas en mi entorno de Málaga y Cádiz".

Vega considera que la última etapa de su carrera transcurrió durante unos "años difíciles, porque toreaba poco y me cansé de tener que llamar para que me contrataran. Y haciéndolo así se menosprecia algo tan grande como es esa forma de expresión tan íntima que sentimos al torear".

Claro que este de 2020, el elegido por el torero de Málaga para reaparecer, no deja de ser también un año "complicado" para el toreo, sujeto a las medidas de sanidad frente al coronavirus, incluídas las restricciones de público, que son las que figuran muy visiblemente en la cartelería de la corrida nocturna de su reaparición.

"Quién iba a esperar que el virus iba a poner el mundo patas arriba hace solo seis o siete meses, cuando decidí volver. Hay muchísima gente sufriendo y pasándolo mal económicamente. Y, sí, es un año muy complicado, pero creo que el sector taurino también debe echar adelante, porque todos tenemos que implicarnos en la recuperación del país, cada uno en su sector", considera.

Las corridas que va a torear Vega se celebrarán, de momento, en plazas donde solo estará permitido que se cubra como máximo el cincuenta por ciento del aforo, pero el torero de Málaga se toma la medida más como un estímulo que como un perjuicio:

"Es lo que hay, no debemos darle más vueltas. El mayor éxito del sector taurino será llenar esas plazas a toda la capacidad que nos permitan. Lo importante en estos momentos es que haya toros y que esto se mueva, que echemos a andar con el compromiso de todos, y especialmente de las primeras figuras, que son las que tiran del carro".

"Claro que -matiza- también debemos abrir los carteles, para que entren toreros y ganaderías de otro nivel, y así todos podamos recuperarnos. Hay muchos toros en el campo y muchos toreros sin torear, así que lo poco o mucho que se pueda hacer debe estar repartido".

En cuanto al cartel concreto de su reaparición, en el que se incluye una corrida de la divisa de Luis Algarra, Salvador Vega cree que tiene "atractivo e interés para el aficionado. Cayetano y Pablo Aguado son dos matadores reconocidísimos. Y es por ahí, por esa línea de buenos carteles, por donde tienen que trabajar los empresarios como punto de partida".

Una vez que cumpla con los contados compromisos de su breve reaparición, Vega no tiene, en principio, intención de meterse de nuevo en política, aunque asegura que sí que estaría dispuesto "a atender la llamada cuando se me reclame para defender el toreo, para aconsejar, humildemente, en la medida de lo posible, acerca del mundo que conozco y que he vivido desde niño".

"Creo que los toreros tenemos que estar representados en cualquier ámbito de la sociedad y atender a quienes nos apoyan y nos respetan, como hace Elías Bendodo, que en esto tampoco se pone de perfil. Su implicación con la fiesta de los toros va más allá de las fotos con las figuras. Es un político consciente de los verdaderos problemas porque se ha acercado al toreo desde la raíz", concluye Salvador Vega.

Por Paco Aguado