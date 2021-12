SCC pedirá a Estrasburgo que se cumpla la sentencia del castellano

Madrid, 7 dic (EFE).- Sociedad Civil Catalana recurrirá al Tribunal Europeo de Justicia para pedir que se cumpla la sentencia que obliga a impartir en castellano el 25 % de las clases en Cataluña, según ha informado durante un "acto sorpresa" frente al Ministerio de Educación, sobre cuya fachada ha proyectado mensajes reivindicativos.

Una gran figura lumínica que pedía "¡25 % ya!" se ha proyectado durante varios minutos, junto a palabras como libertad, derechos, convivencia e igualdad.

En declaraciones a la prensa, la responsable de la sectorial de Educación de SCC, Ángela Herrera, ha reclamado al Ministerio de Pilar Alegría que haga cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 24 de noviembre inadmitió el recurso de la Generalitat contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, en Cataluña.

Según Ángela Herrero, el Ministerio no es ajeno a la sentencia del TSJC y debe ordenar cu cumplimiento, aunque el Govern ya ha anunciado que no va a aplicarla.

"La inmersión lingüística es obligatoria y precoz -empieza a los 3 años- en Cataluña; hay otras maneras de hacer la inmersión, que no es mala de por sí pero no de esta manera porque desliga al niño de su entorno y la escuela acaba siendo algo con lo que no se identifica", ha añadido Herrero.

Por estas razones, su organización junto a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) tienen tiene intención de recurrir al Tribunal Europeo de Justicia: "No puede ser que estemos con un Govern que se niega a cumplir las sentencias y está en continuo proceso de desobediencia. Esto no es serio, llevamos demasiado años con esto".

Sociedad Civil Catalana recuerda que el 53 % de catalanes tiene como lengua materna el castellano, frente al 32 % que tiene el catalán.