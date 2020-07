Senador republicano dice que la esclavitud fue un mal necesario

Washington, 27 jul (EFE).- La esclavitud fue un mal necesario sobre el cual se construyó Estados Unidos, opinó el senador republicano de Arkansas Tom Cotton, quien ha presentado un proyecto de ley para impedir el uso de fondos federales en una reinterpretación de la historia del país en las escuelas.

"Debemos estudiar la historia de la esclavitud y su papel e impacto en el desarrollo de nuestro país porque, de otra manera, no podemos entender nuestro país", afirmó Cotton en una entrevista con el diario Arkansas Democrat Gazette.

"Tal como lo expresaron nuestros próceres, (la esclavitud) fue un mal necesario sobre el cual se construyó la unión, pero la unión se construyó de manera tal, como dijo (el presidente Abraham) Lincoln, que puso a la esclavitud en la senda hacia su extinción final", añadió.

Cotton presentó su iniciativa en el Senado el jueves pasado como reacción a un currículo escolar ofrecido por el diario The New York Times que enfatiza el estudio de la esclavitud más que el proceso que condujo a la independencia de Estados Unidos.

Si bien el año 1776, cuando se declaró la independencia, se considera como el nacimiento oficial de la nación, el Proyecto 1619 elaborado por el Times enfoca el origen del país en la llegada a la colonia británica en Virginia de los primeros esclavos africanos.

El proyecto, dirigido por Nikole Hanna-Jones y galardonado con el Premio Pulitzer por comentario este año, sostiene que "ha llegado el momento de contar verazmente nuestra historia, poniendo las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los afroamericanos en el centro mismo de la narración nacional".

"El Proyecto 1619 es propaganda izquierdista", dijo Cotton al diario, "es el revisionismo histórico en su peor expresión".

Si el proyecto de ley de Cotton, titulado "Salvemos la Historia Estadounidense" fuera aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente, Donald Trump, los distritos escolares que adopten el Proyecto 1619 podrían encarar consecuencias financieras con cortes de la ayuda federal.

El diario Arkansas Democrat Gazette citó una declaración del portavoz del Times, Jordan Cohen, quien dijo que el proyecto "se sustenta, en parte, en décadas de estudios académicos recientes encabezados por distinguidos historiadores de los comienzos del país".

Esos estudios, según Cohen, "han expandido profundamente nuestra comprensión del período colonial y revolucionario, y mucha de esta investigación académica ha enfocado el papel central que la esclavitud desempeñó en la fundación del país".

Cotton señaló al diario que su proyecto impediría que los distritos escolares que adopten el Proyecto 1619 puedan acceder a fondos federales destinados al desarrollo profesional, esto es la educación adicional de los maestros.

"No sería mucho dinero", reconoció Cotton, "pero aun cada centavo es demasiado gasto para que el Proyecto 1619 vaya a nuestras escuelas públicas. The New York Times no debería enseñar historia estadounidense a nuestros niños", agregó.