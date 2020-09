SGAE sufrirá una bajada de su recaudación de más del 30% debido a la covid-19

Madrid, 3 sep (EFE).- Convencido de que el Gobierno "podría hacer mucho más de lo que está haciendo" por la Cultura, el presidente de la SGAE, Antonio Ruíz Onetti, arranca septiembre con unas previsiones económicas al cierre del año con una caída de su recaudación que estará "por encima" del 30%.

Así lo ha explicado a Efe en una entrevista el dramaturgo y guionista sevillano dos días después de la vuelta al trabajo después de las vacaciones, un regreso marcado por la crisis de esta pandemia que está afectando a la SGAE de manera muy especial en su recaudación, y por tanto al reparto de derechos de autor.

"Vamos a tener una bajada de ingresos muy importante, habíamos calculado una bajada del 30% cuando no pensábamos que hubiera una segunda ola tan grande, ahora no tenemos una previsión exacta porque no sabemos hasta donde va esto, pero la estamos revisando al alza y creemos que nuestra caída va a estar por encima de esa cifra", ha dicho Onetti.

En concreto, ha matizado, la situación del sector de la hostelería es la que más está afectando a su red comercial: "no solo es el problema de los bares que están cerrados, es la cantidad de negocios que no van a volver a abrir porque no van a poder".

Por eso, dentro de las medidas adoptadas por la SGAE para ayudar al sector, en el segundo y tercer trimestre del año ha dejado de emitir la facturación y se ha llevado a cabo una bonificación del 15% a todos los negocios que estén abiertos.

"Obviamente somos conscientes de la situación y tenemos que ver cuáles son las expectativas porque están cambiado las cosas de un momento a otro. Nosotros recaudamos y repartimos, no podemos repartir más de lo que recaudamos", ha matizado al tiempo que ha añadido que los presupuestos de 2020 y 2021 contemplarán un "plan de austeridad absoluto de ahorro".

Así será, según confirma, porque el "panorama" a Onetti le da "mucho miedo" y por eso "espera" que el Gobierno tenga "presente" al sector cultural cuando reciba los 140.000 millones "de Bruselas".

"La cultura debe estar en su agenda, estoy convencido de que el Gobierno podría hacer mucho más de lo que está haciendo por la Cultura, y de hecho todos los sectores culturales estamos reclamando al ejecutivo que reaccione y que encabece la recuperación de este sector, que no solo es importante a nivel espiritual, sino también económico", ha destacado.

Según ha confirmado el presidente de SGAE, el próximo 7 de septiembre se presentará a las elecciones a miembro de la Junta Directiva, órgano de donde saldrá el nuevo presidente o presidenta: "lo tengo claro y si soy elegido con el suficiente apoyo de todos los colegios, que para mi es muy importante, me gustaría enviar el mensaje de ser un presidente de consenso porque tenemos una tarea muy compleja con la pandemia y todos los cambios que se nos vienen encima con los nuevos estatutos".

Un consenso que "necesita" porque, según sus palabras, si todos los socios de SGAE "no reman en la misma dirección" el nuevo rumbo que "necesita" la entidad no se podrá llevar a cabo.

"Tengo la suerte de ser el primer presidente de esta época que soy puramente representativo porque antes el presidente tenía todo el poder ejecutivo. Ahora los estatutos le devuelven ese poder ejecutivo al director general y el presidente vuelve a ser representante legal e institucional", ha explicado.

Una situación que significa una "gran ventaja" para la entidad, que ahora ve como su "día a día" está dirigido por los técnicos.

"Los problemas que hemos tenido hasta ahora se derivan en que determinados autores consiguieron que intereses sectoriales y particulares fueran por delante de los intereses generales, y eso es lo que produjo esa falta de unidad", ha concluido.