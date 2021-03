Simón llama a ser prudentes y a evitar concentraciones sean por lo que sean

Madrid, 08 mar (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho un llamamiento para evitar todo tipo de concentraciones sean por el fútbol o por el Día Internacional de la Mujer y ha puntualizado que lo importante es poder mantener las distancias de seguridad.

"Me da igual que sea en el Wanda (Metropolitano) que por el 8M, aunque realmente no me da igual, porque algunas (manifestaciones) tienen algo más de sentido que otras", ha dicho en rueda de prensa para presentar los datos de evolución de contagios por la COVID-19.

Simón, que se ha referido a la concentración de los hinchas de fútbol del Atlético de Madrid ayer para recibir a su equipo en el estadio Metropolitano, ha dicho que "no es cuestión de enfrentamientos entre manifestaciones" pero que lo importante es que se puedan mantener las distancias de seguridad.

"Lo que hay que evitar son situaciones que impiden mantener medidas de seguridad y si una de esas manifestaciones lo hace más difícil pues será esa la que sea más difícil de justificar", ha señalado.

Preguntado por si se arrepiente de sus palabras el año pasado ante la manifestación del 8M justo antes de desatarse la pandemia cuando dijo que "si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera" este martes ha señalado que fue "imprudente" aunque también lo ha justificado en que tiene tres hijos muy responsables.

"Fui imprudente al decir lo que le recomendaría a mi hijo. Tengo 3 hijos muy responsables y no voy a decirles lo que pueden o no hacer...lo que sí le digo que esté bien informado y que trate de ser solidario para evitar riesgos a los que se expone él y expone a los demás".

Simón ha considerado que la solidaridad en el Día de la Mujer "es una cuestión de actitud de cada uno" y ha mostrado la mascarilla morada que llevaba hoy como expresión de esa reivindicación.

"Yo he traído esta mascarillas morada y expreso mi solidaridad. Otra manera de expresarla es que se mantenga la distancia en una manifestación o donde se vaya...También utilizar la mascarilla o utilizar gel hidroalcohólico" ha dicho.

Simón ha sido tajante al añadir que "no estamos en situación de favorecer eventos de reuniones de masas" y ha que no porque esté permitido implica que haya que hacerlo.

"Como institución tenemos que desfavorecer cualquier evento que pueda generar riesgo de que esas medidas no se puedan cumplir", ha recalcado tras hacer un llamamiento a la responsabilidad.