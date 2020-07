Simón no cree que España esté ante una segunda ola ni ve riesgo de descontrol

Madrid, 27 jul (EFE).- El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no cree que estemos ante una segunda ola de la pandemia, que en todo caso no sería homogénea en todo el país, y ha asegurado que en la mayor parte de España no existe riesgo de que la situación se descontrole.

Lo que caracteriza ahora a la epidemia es que se están detectando "muchos" más casos, porque es mayor la capacidad de detección, gracias a lo cual se sabe que el virus sigue circulando y no se puede bajar la guardia, ha dicho en rueda de prensa este lunes.

Simón ha reconocido que es difícil comparar la situación actual con la de otro periodo en que la capacidad de detección era mucho menor y, además, el tipo de casos que se detectaban eran muy diferentes, por lo que, ha insistido: "No creo que ahora mismo podamos valorar si estamos en una segunda ola o no, aunque hay que estudiarlo".

Ha insistido en que es difícil de valorar "mientras no creamos que la transmisión está descontrolada y, salvo zonas muy concretas, donde hay transmisión comunitaria y se han implementado medidas para poner orden y evitar que esta diseminación se descontrole, ahora mismo la mayor parte de España no existe ese riesgo".

"Incluso, aunque fuera una segunda ola, no sería homogénea en toda la Península", ha recalcado.

No obstante, hay brotes en todas las comunidades, que hay que controlar "poquito a poco", ha indicado.

Una gran parte de los casos ahora están asociados a brotes "relativamente bien identificados", en zonas concretas y que no afectan a toda la Península, al igual que ocurre en otros países como Italia.

La incidencia -ha dicho- es mayor que hace 3 o 4 semanas, pero la transmisión no es equivalente en toda España, ya que hay zonas donde el virus circula "muy poco", al contrario que en otras, como Cataluña, Aragón o Navarra, donde la incidencia es mayor.

"El país no es homogéneo y no va a serlo en lo que queda de epidemia", ha augurado.

En cuanto a los brotes asociados a los temporeros, ha señalado que están en vías de control, pero pueden aparecer nuevos, y ha avanzado que a finales de esta semana o principios de la que viene se darán a conocer detalles sobre el plan en el que está trabajando el Gobierno y las comunidades autónomas para el control de estos focos relacionados con la recogida de la fruta.