Sordo se muestra convencido de que habrá modificaciones en la reforma laboral

Madrid, 7 dic (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado convencido este lunes de que habrá modificaciones de profundidad en la reforma laboral porque, entre otras razones, hay compromisos del Gobierno con los agentes sociales.

Además, porque constituye parte del acuerdo de gobierno y porque, en una primera fase, la corrección de esos aspectos de la reforma laboral es importante para evitar la devaluación salarial y, en una segunda, esos cambios tienen que modernizar el modelo laboral, ha señalado en una entrevista con el diario El País, recogida por Efe.

Sordo ha asegurado que no contempla otro escenario, ya que el Gobierno "no tiene fácil escapatoria" y "ninguna ministra me ha dicho explícitamente que no estén en la línea de lo hablado sobre la reforma laboral".

A su juicio, si el Gobierno se negara a abordar esto, el conflicto con los sindicatos está abierto. "Si se cerrara en banda y, por la situación de crisis o por la condicionalidad europea, dejara como está la norma laboral, eso es una bomba de relojería en el diálogo social y sería muy difícil continuar con una secuencia de acuerdos. Desde luego es así", ha alertado.

Por otro lado, Sordo considera que no va a haber otro momento como el actual para abordar el cambio de modelo productivo en España, que ha demostrado alguna de sus debilidades: en la anterior crisis, la excesiva dependencia de la construcción, y ahora, la del turismo.

En su opinión, "hay que tratar de diversificar más y mejorar estos sectores, no hay que prescindir de la construcción ni del turismo".

"Tenemos que tratar de ganar peso y tamaño en la empresa mediana española y planificar cuáles son los 8, 10, 12 sectores tractores... Ni remotamente podríamos pensar que se pondrían a disposición del país 140.000 millones para promover ese cambio. Es ahora o nunca", ha subrayado.