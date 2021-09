El Supremo salvadoreño dice que no cesará a jueces de procesos históricos

San Salvador, 22 sep (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador señaló este miércoles que no cesará a los jueces que conozcan causas por crímenes de lesa humanidad con la puesta en vigor de una polémica reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

La Asamblea Legislativa aprobó, a inicios de septiembre, una reforma a dicha normativa que cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, misma que fue firmada por el presidente Nayib Bukele para que entre en vigencia.

"La excepción para los dos supuestos antes mencionados (60 años de vida o 30 de carrera) serán los casos cuya relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad estén abiertos en la actualidad", reza un comunicado emitido por el Sumpremo.

El órgano Judicial no detalló en la misiva si esta excepción se debe a que el pleno del Supremo decidió no aplicar la medida a estos juzgadores, dado que el decreto aprobado y publicado en el Diario Oficial no señala ninguna salvedad.

Uno de los jueces que serían afectados es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que determinara si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.

En esta diligencia se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de civiles en la remota localidad de El Mozote en 1981, cuya causa penal conoce Guzmán.

De acuerdo con publicaciones de medios locales, Guzmán no se acogería a ninguna excepción para seguir en su cargo, sino que aboga porque la reforma sea derogada.

Son más de 200 los jueces que serían cesados, de los que un grupo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a una corte local para pedir medidas cautelares a su favor.

El oficialismo, encabezado por el partido Nuevas Ideas (NI), promovió la medida para supuestamente depurar el sistema judicial de prácticas corruptas, sin embargo, la reforma no menciona esto y señala que es para "actualizar" la normativa.

La ONU y el Gobierno de Estados Unidos han condenado esta reforma, que para organizaciones humanitarias salvadoreñas es la "consumación del golpe de Estado" contra el órgano Judicial.

La reforma, de acuerdo con el comunicado de la CSJ, entrará en vigencia el sábado 25 de septiembre.

La CSJ también pidió a los jueces que serán cesados que presenten su renuncia a más tardar el viernes 24 para que tengan derecho a un bono y al resto de juzgadores que soliciten ser incluidos en un sistema de disponibilidad para poder mantener sus puestos.