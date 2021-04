El supuesto hijo de Julio Iglesias pide respaldo al Colegios de Médicos

Madrid, 3 abr (EFE).- El supuesto hijo del cantante Julio Iglesias, Javier Sánchez Santos, ha solicitado al Colegido de Médicos que respalde el recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo para que le dé la razón en el proceso de reconocimiento de la paternidad y actúe así "en defensa de la verdad genética".

La defensa de Javier Sánchez, ejercida por el letrado Fernando Osuna, ha hecho público este sábado un comunicado en el que solicita apoyo al Colegio de Médicos de Valencia, al de España, a la Organización Mundial de la Salud y a otras entidades internacionales al entender que "la Justicia no puede contradecir a la Ciencia".

Lo hace poco después de que el pasado mes de marzo Javier Sánchez presentara un recurso contra la inadmisión de su causa por parte de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Previamente, en mayo, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia revocó la sentencia por la que el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia estimaba la demanda de paternidad presentada por Javier Sánchez, de 44 años, contra el cantante.

La Audiencia apreció los recursos de apelación presentados por el demandado y por la Fiscalía al admitir la excepción de "cosa juzgada", sin entrar a analizar el fondo del asunto, dado que el supuesto hijo ya había promovido otras acciones judiciales anteriormente.

Para instar este proceso el demandante presentó una prueba de ADN que se practicó sobre una botella que había usado Julio José Iglesias, hijo del famoso cantante español, y que se le cayó del coche al estacionar en una playa.

Ahora el letrado de Javier Sánchez destaca que esa prueba de ADN es "coincidente al 99 por ciento" y "mantener lo contrario sería como decir que el Río Ebro no pasa por Zaragoza", y reflexiona que si el cantante se ha negado a hacerse la prueba de ADN es porque "sabe que el análisis genético lo va a convertir en padre".

"La Justicia en este caso, no en otros, tiene que ceñirse o ir de la mano de la Ciencia y no al revés", añade, y reitera que en este proceso "no hay cosa juzgada", sosteniendo que "si la hubiere, en estos casos decae, no prevalece".