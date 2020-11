Los trabajadores esenciales enciendan las luces de Navidad en Madrid

Madrid, 26 nov (EFE).- Seis trabajadores esenciales del Ayuntamiento de Madrid han sido los encargados de encender en este aciago 2020 las luces de navidad de la capital, un total de 10,8 millones de bombillas -algunas con los colores de la bandera de España- para infundir "esperanza", también a través de una 'app' para quienes no puedan disfrutarlas en persona.

El presupuesto es muy similar al año pasado, 3,17 millones de euros frente a los 3,08 millones de 2019, pero la puesta de largo no ha podido ser más diferente: el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no se ha podido subir este año al autobús Naviluz para presentar la iluminación callejera de 2020, que se ha dado a conocer en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a través de una pantalla de quince metros de largo y tres de alto.

"Estas luces representan única y exclusivamente la esperanza de un futuro mejor, de una sociedad mejor, de una sociedad más fuerte, de un Madrid que quiere ganar el futuro", ha dicho el alcalde, al tiempo que ha pedido no olvidar "lo que nos ha pasado, que nunca olvidemos a los que nos han abandonado, pero nunca dejemos de mirar al futuro".

Los 10,8 millones de luces que iluminan en los 21 distritos más de 210 calles -con treinta emplazamientos nuevos- marcan el camino "para seguir luchando, para seguir diciendo que adiós 2020, que adiós año maldito, pero que bienvenido 2021, en el que vamos a seguir teniendo las mismas ganas, el mismo arrojo", ha agregado Almeida.

En la web del Consistorio se colgarán unos vídeos y una aplicación móvil para que la Navidad "sea accesible para todos, puedan seguir la ilusión desde el teléfono móvil", ha agregado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en este acto al que han asistido comerciantes y hosteleros, y niños procedentes del colegio público Arquitecto Gaudí, del colegio concertado Santa Catalina de Sena, de la Asociación de Familias Numerosas, de la Fundación Síndrome de Down y de The Family Watch.

También han estado el portavoz del PSOE, Pepu Hernández; su homólogo de Vox, Javier Ortega Smith, y el edil José Luis Nieto en representación de Más Madrid, mientras sus compañeros Félix López Rey y Nacho Murgui, entre otros, han acudido a un simbólico encendido en Orcasitas para denunciar la falta de alumbrado de varias calles del barrio.

Tras las intervenciones del alcalde, la delegada y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han ido subiendo al escenario seis trabajadores esenciales. Al tiempo que decían sus nombres, un círculo de luz se iluminaba en la pantalla y los seis han ido simbólicamente pulsando esos botones hasta encender las luces de la ciudad.

María Jesús Utrilla (Samur Social), Miguel Ángel Muñoz (Samur-Protección Civil), Estrella Camarero (Madrid Salud), Marta Gómez (bombera), Miguel Ángel Álvarez (Madrid Salud), Pilar Laso (Policía Municipal) han sido los iluminadores de unas calles que han ido sucediéndose en la pantalla a medida que se iban encendiendo.

Fuera del Palacio de Cibeles, donde esperaba un grupo de policías municipales con caretas con el rostro del alcalde para pedir un "acuerdo digno" y con bocinas cuyo rumor que se ha colado en el Patio de Cristales, cientos de personas han sacado sus teléfonos móviles para inmortalizar el encendido, o han videollamado a sus seres queridos para compartir el instante.

Teléfono en mano, procurando no incluir en el plano ningún coche, Jessica y Ozina han sido de las primeras en capturar las luces blancas y rosas de la fuente de Cibeles.

"Me parece que está muy bien así iluminado, agradable, para que por lo menos lo poco que podamos salir o estar afuera que sea lo más agradable posible", opinan estas jóvenes, que coinciden con el mensaje de esperanza del regidor.

Con toda la situación que estamos viviendo, argumentan, "también es un poco de alegría que haya un poco de luz en las calles; nosotras cuando hemos salido aquí nos hemos sentido... uf, como que ya es Navidad, es una ilusión que tiene la gente también".

A Carmen las luces le parecen "bien", aunque a su juicio hay "algunas horribles", dice sobre las bombillas con los colores de la bandera de España.

Las bandas de luces con los colores de la bandera española de entre 350 y 480 metros cuadrados en el puente de Juan Bravo, el de Raimundo Fernández Villaverde, y en los aledaños del Centro Cultural Fernán Gómez, y se ha colocado una banda similar, de 760 metros de longitud, entre Neptuno y Colón.

"Esto no es un problema ideológico, esto es un problema de mal gusto", dice Carmen, para quien con las luces "la gente se olvida de los muertos y los enfermos: no necesitamos tantas luces, necesitamos médicos".

Contemplando la bola luminosa y con música en la bifurcación entre las calles Alcalá y Gran Vía, Julia, que se ha acercado al centro expresamente para ver el estreno del alumbrado, difiere: "Está bonito, sí", comenta en relación a las luces rojigualdas.

"Me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo, y la bola esta me ha encantado, con esta música, con todo el decorado, me ha encantado el poquito que he visto desde la Puerta de Alcalá hasta aquí", dice.

La bola no es una novedad, pero sí lo es una menina gigante instalada en la plaza de Colón, iluminada con 37.720 lámparas led, u otra estructura en la plaza del Emperador Carlos V, junto a la estación de Atocha, que hace brillar el logo del Xacobeo 2020.

Además de los cientos de arcos, casi cien kilómetros de cadenetas, 12 abetos y 119 almendros, la iluminación mantiene los motivos tradicionalmente navideños de belenes figurativos que ya se incorporaron el año pasado en la plaza Mayor y en las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente. Pepi Cardenete