Un SOS para salirse del peligroso camino de la radicalización

Madrid, 28 sep (EFE).- Sergio tenía 17 años. Casi de la noche a la mañana cambió su forma de vestir, se dejó barba y solo quería ir a la mezquita a rezar. Sus padres creyeron que su hijo transitaba por el peligroso camino de la radicalización y lanzaron un SOS a una asociación que ya ha ayudado a medio centenar de familias con casos similares.

La familia de Sergio (nombre ficticio, ya que la asociación prefiere mantener el anonimato de las personas a las que atiende) buceó en internet y en las redes sociales y se encontró con la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas (Acreavi), presidida por Raquel Alonso.

Alonso es la autora del libro "Casada con el enemigo", donde relata la tortura de tres años de convivencia con un yihadista, con el que tuvo dos hijos, del que se separó y del que recuerda cómo adoctrinó a su primogénito para hacer la yihad.

Por su experiencia, y para intentar que no se repita, Alonso creó Acreavi, una entidad que, sobre todo, pretende que se considere que víctimas como ella no son solo de violencia de género o de terrorismo, sino que tienen una especificidad que la normativa debería reconocer.

Como la familia de Sergio, en un principio reticente a asumir que el joven estaba siendo adoctrinado, otras casi cincuenta han acudido a la asociación en busca de ayuda, y eso que Acreavi empezó a estar operativa este año con el confinamiento decretado en marzo por la pandemia de la covid-19 incluido.

Seis meses ha trabajado ya la asociación con Sergio y su familia, pero, como explica a Efe Raquel Alonso, aún le quedan otros tantos para "su recuperación total".

Porque Sergio, criado en las costumbres españolas, dejó los estudios, visitaba todos los días las mezquitas de Madrid, estudiaba árabe, renunció a la vida de adolescente que llevaba hasta ese momento y anunciaba cada dos por tres a sus padres que quería irse a vivir fuera.

"Lo primero que hicimos es trabajar con los padres, porque les contaba asumir esa realidad. Sospechaban que su hijo estaba en peligro, pero no querían verlo. No querían aceptarlo. Se intentaban convencer diciéndose que no había nada malo en aprender árabe o en rezar", explica Alonso.

Hasta que constataron que estaba siendo adoctrinado en los postulados radicales del Dáesh, y en una interpretación de la religión, del Islam, que se desviaba mucho de lo que dicen el Corán y la palabra del profeta.

Sergio, que ya no vive con sus padres para que sus adoctrinadores no puedan localizarle, ya sabe diferenciar la "vertiente buena" del Islam de esa otra que querían inculcarle.

LOS MENORES, EL OBJETIVO PRIORITARIO

Como figura en sus estatutos, la Asociación persigue la prevención y detección de la radicalización violenta y extremista yihadista.

Pero también "promover la asistencia, ayuda y apoyo a las víctimas indirectas de radicalización o de acciones terroristas producidas por personas pertenecientes a su entorno, siempre que no se encuentre contaminado, que incluye asistencia jurídica, apoyo psicológico, soporte económico y protección a las víctimas, con el fin de evitar el riesgo de exclusión social".

Y entre esos objetivos figura como prioritario el apoyo y protección de menores en riesgo de adoctrinamiento por parte de progenitores o familiares.

De hecho, según los datos facilitados a Efe por Acreavi, el 40 por ciento de las personas que atiende la asociación tienen entre 13 y 18 años, mientras que el 35 por ciento cuenta con entre 18 y 40 años y el 25 por ciento entre 40 y 55.

Ocho de cada diez pertenecen a familias españolas, integradas y que han desarrollado su vida en costumbres occidentales. Y en ellas aparecen todos los rangos de edad: hijos adolescentes, hermanos, sobrinos o mujeres adultas, en su mayoría divorciadas.

Un 20 por ciento son familias de matrimonios mixtos, donde en principio conviven dos religiones e, incluso, la persona más "occidentalizada" no practica ninguna pero se le ha impuesto el Islam en su forma más radical, según el estudio realizado por Acreavi entre las personas atendidas desde su creación.

Reconoce Alonso que, aunque parezca extraño, el 90 por ciento de las familias que han acudido a la asociación formaban un grupo estructurado y pertenecían a una clase media-alta. Sólo el 10 por ciento de las familias atendidas estaba en riesgo de exclusión social.

LAS MUJERES, CADA VEZ MÁS EN EL FOCO DE LOS CAPTADORES

Raquel Alonso explica a Efe cómo durante este tiempo ha podido ver una progresión en el tipo de personas en las que los captadores ponen el foco.

Así, si a primeros de año el porcentaje de varones captados era del 80 por ciento frente al 20 por ciento de mujeres, ahora la proporción es de 60-40.

La Comunidad Valenciana, especialmente la provincia de Alicante; Aragón y Madrid capital son las zonas donde los radicales centran su labor de captación.

Y cuando los han conseguido, los datos revelan que en el 60 por ciento de los casos ha acudido a las redes sociales para atraer adeptos a su causa. El resto se reparte entre institutos y otros centros educativos y en grupos de amigos y relaciones sociales.

En suma, Acreavi ha intervenido ya con más de 50 familias con diferentes casuísticas, diversas zonas geográficas, distintas situaciones socioeconómicas y diferentes edades "consiguiendo el éxito en todas sus intervenciones", si bien hay que tener en cuenta que aún siguen en seguimiento y que el proceso de recuperación es lento, subraya su presidenta.

Las familias que lanzan un SOS a la asociación disponen de atención psicológica, asistencia legal, posibilidad de incorporarse al mercado laboral a través de acuerdos con grandes empresas y opción educacional especializada en menores, adolescentes y jóvenes. "Todo de forma gratuita", recalca Alonso.

Es importante, añade, detectar el caso a tiempo y conocer la situación familiar, porque a veces hay que trabajar primero con la familia para que asimile lo que está ocurriendo. También es esencial descubrir quiénes son los captadores para utilizar la contranarrativa más eficaz.

Una vez que se consigue sacar a la víctima del entorno radical, los especialistas de Acreavi le realizan un exhaustivo seguimiento y se convierten en su persona de confianza, "como hicieron anteriormente sus captadores".

"Nos convertimos en su bastón, en su apoyo día a día, y nos tienen a su disposición las 24 horas. Protegemos a las víctimas en toda su extensión", concluye Alonso.

Sagrario Ortega