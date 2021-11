La universidad se queja de que su financiación es "patética"

Madrid, 24 nov (EFE).- El nivel de financiación de la Universidad española es "patético" y se sitúa entre las peor financiadas del mundo, han coincidido hoy miércoles en afirmar participantes en el seminario "El futuro de la educación superior", que se celebra en el campus de la Carlos III de Madrid.

Organizado por el Gobierno, la Comisión Europea, el Europarlamento y otras 70 instituciones del país, la cita reunirá entre hoy y mañana a rectores, académicos, filósofos y responsables políticos. Los ministros de Universidades, Manuel Castells, y de Educación, Pilar Alegría, finalmente no han podido acudir.

En la primera mesa de debate, el catedrático de Economía de la Universidad Carlos III y exdirector del departamento de economía del University College London, Antonio Cabrales, ha recalcado que la financiación de la ciencia en la universidad es "patética".

"Todo el presupuesto de nuestra Agencia Estatal de Investigación -ha dicho- es menos que el presupuesto de la Universidad de Oxford, lo que quiere decir que una forma de generar una sana competencia y mejorar en los 'ranking' es multiplicar por diez el presupuesto de esta agencia y hacer los fondos mucho más competitivos".

En el mismo sentido, el rector de la Carlos III, Juan Romo, se ha quejado de que el sistema universitario está "infrafinanciado", tras recordar que arrastra un recorte de más del 20 % en la última década y que la inversión está por debajo de la media de los países de la OCDE.

Pese al conjunto de debilidades del sistema que ha expuesto, ha defendido que es "extremadamente eficaz y consigue muy buenos resultados", un aspecto en el que ha coincidido el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.

Goyache ha dicho no creer demasiado en las clasificaciones mundiales -que tienen bastante de "'marketing'"- y, en su opinión, relacionan aspectos que no son comparables: "Es ridículo comparar a la Complutense o a la Carlos III con Harvard, no tienen nada que ver. Estamos en ligas distintas".

Ha añadido que las instituciones españolas de educación superior son "mucho mejores" de lo que atestiguan los ránking mundiales.

Por otro lado, el catedrático de Filosofía Política e investigador de la Universidad del País vasco Daniel Innerarity ha explicado que las universidades deben capacitar a las personas para vivir en un mundo en el que "el saber va a ser cada vez más relevante, ya lo es, pero ese saber debe ser integrado con sentido, con equilibrio, con justicia y con valores democráticos".

Además ha distinguido entre aquellos centros que "generan personas para resolver problemas, saben hacer declaraciones de la renta o dictan sentencia" y los que preparan para "un mundo más creativo y de incertidumbre, donde se habla más de problemas que de soluciones. A mí me interesa lo segundo".

"Entiendo -ha dicho- que la universidad tiene que hacer ambas cosas pero subrayaría que, dado el mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos y la enorme incertidumbre que tenemos, deberíamos ser capaces de proporcionar a los chicos instrumentos para sobrevivir en medio de la creciente incertidumbre o para gestionar la ignorancia, más que el suministro de fórmulas, competencias y soluciones".

Durante la intervención del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, un grupo de estudiantes le han interrumpido para protestar por las reformas que impulsa su ministerio y minutos después han sido desalojados de la sala.