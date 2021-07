Vadhir Derbez: El único fallo es "quedarte cómodo y no hacer nada diferente"

Ciudad de México, 12 jul (EFE).- De vivir un exorcismo en Hollywood a ser camarero de un restaurante de lujo, el mexicano Vadhir Derbez ha demostrado su versatilidad no solamente como protagonista en el cine, sino también como cantante, "influencer", bloguero y emprendedor.

"Entre más me arriesgo y entre más me salgo de mi zona de confort me puedo probar a mí mismo que sí tengo esas habilidades que yo siento y que a lo mejor los demás no vieron y que yo me conozco mejor que nadie (...) La única falla es quedarte cómodo y no hacer nada diferente", dice Derbez este lunes en una entrevista a Efe.

"El mesero", dirigida por Raúl Martínez ("Érase una vez", 2017), es el filme más reciente protagonizada por el actor mexicano, de 30 años.

Se trata de una comedia en la que un joven aspira a cambiar su vida y prosperar profesionalmente, pero para lograrlo esconde su verdadera identidad y aparenta lo que no es.

La película "tiene sus cosas del amor propio, de no verte como menos que alguien más, que lo que lo que tienes vale mucho y, en la parte del amor, que no necesitas las cenas lujosas para impresionar a la persona correcta. Si te quieren por la cantidad que tienes en la cartera, ahí no es", afirma entre risas el actor.

Confiesa tener muchas cosas en común con su personaje Rodrigo, pues se considera una persona que "sueña en grande", que lucha para conseguirlo y también alguien muy atento en cuestiones del amor.

"Me veo como una persona que es muy apasionada por lo que hace, que sueña en grande y que tiene mucha ambición en ese sentido, que siempre quiere lograr más y más; Rodrigo también es una persona muy apasionada a nivel romántico, una persona muy detallista que busca complacer a su pareja en ese sentido", comenta.

Además de Derbez, el filme también cuenta con la participación de Bárbara López, Guillermo Villegas y Franco Escamilla, quienes amenizaron las grabaciones.

"Todo el elenco era demasiado divertido, la química que tuve con Bárbara fue padrísima en la pantalla, la amistad que tengo con Memo y Franco Escamilla es muy divertida y creo que todos los personajes agregan algo", opina.

MÚSICA, VIDEOBLOG...LAS TAREAS DE UN EMPRENDEDOR

Un día después de que se estrene en cines "El mesero", Vadhir mostrará "Te confieso", su nuevo sencillo junto a Ximena Sariñana, en el que dejará un poco del lado el urbano que caracteriza su trabajo musical.

Recientemente volvió a ser parte del "reality" familiar "De viaje con los Derbez 2", al que llegó tarde a causa de haber contraído coronavirus, y ahora ha decidido extender a su manera el formato.

Ello, de forma más personal y con menos integrantes de la extensa familia Derbez, al mostrar desde su cuenta de Youtube sus viajes, como el último que realizó a Guatemala, y otras experiencias.

"Voy a subir cosas más locas también", advierte, y aprovecha para comentar que también tiene una nueva marca de ropa en internet.

El tener tantas responsabilidades lo mantiene profundamente ocupado.

"A veces tengo días en donde solo tengo que contestar correos y estar ahí y otros en los que hago ejercicio y de ahí una junta por Zoom, ensayos, la grabación de un doblaje para una película, sesiones de composición para seguir sacando sencillos, juntas para planear el siguiente video y estoy lleno. Al mismo tiempo grabo para hacer un blog para mi canal, pero está padre", considera.

Su lista de proyectos sigue en aumento y Vadhir se siente contento de poder dedicar su tiempo a aquello que lo apasiona y tiene claro que la música y la actuación son sus prioridades.